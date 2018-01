Erdogan szerint Törökország élen jár a sajtószabadság terén

A sajtószabadság, a legújabb kommunikációs technológiák, a közösségi média és az internetes újságírás tekintetében Törökország a vezető országok között van a világon - írta Recep Tayyip Erdogan az államfői hivatal internetes oldalán közzétett szövegben.



Úgy fogalmazott: a nyilvánosságnak joga van a gyors, hiteles és pártatlan tájékoztatáshoz, és a demokráciában elengedhetetlen, hogy a média korlátozások nélkül tájékoztassa az embereket arról, hogy mi történik "országunk és a világ különböző szegleteiben".



Erdogan szerint a szabad, átlátható és tisztességes média előfeltétele egy világra nyitott társadalomnak, amely figyelemmel tudja követni venni országa és az emberiség ügyeit, hozzájuk tud szólni, és nem menekül el a tények elől.



"Annak ellenére, hogy politikai pályafutásom során a média időről időre nekem is kárt okozott, azért harcoltam és harcolok, hogy az eltérő hangok és kultúrák ki tudják fejezni magukat és nyugodtan kimondhassák gondolataikat" - fogalmazott.



Az államfő rámutatott: "Az újságírás nemcsak a hír átadásából áll, hanem véleménynyilvánítás is. Ugyanakkor azok, akik visszaélnek a gondolati szabadságot érintő érzékenységünkkel, félretájékoztató és manipulatív hírekkel nemzetünk testvériségét és államunk egységét próbálják meg tönkretenni".



"Az a legfőbb kívánságom, hogy a dolgozó újságírók önmagukat fejlesztve és fáradozásuk érdemét elnyerve nyugodt munkakörülmények között tevékenykedhessenek" - írta Erdogan.



Törökországban a 2016. július 15-ei puccskísérlet után bevezetett rendkívüli állapot keretében sok újságírót is előzetes letartóztatásba helyeztek, és megannyi sajtóorgánumot bezártak terrorpropaganda vádjával.



A Die Welt című konzervatív német lap törökországi tudósítóját, Deniz Yücelt például tavaly február óta tartják fogva vádemelés nélkül. A török újságírók szakszervezete szerint összességében 165 újságírót tartanak fogva az országban.



Erdogan szavaira reagálva a török sajtótanács a Cumhuriyet című lap szerint felhívta a figyelmet arra, hogy "napról napra emelkedik a perbe fogott újságírók száma". A nem kormányzati szervezet hozzátette, január 10. nem a dolgozó újságírók napja, hanem azoké, akik többé nem dolgozhatnak.



A Riporterek Határok Nélkül (RSF) sajtószabadságról készített rangsorában 180 ország között Törökország a 155. helyen áll.