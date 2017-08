Elkészült Bécs leghosszabb metróvonala

Összesen 19,2 kilométer hosszú lett Bécs legrégebbi metróvonala, az U1, amely észak-dél irányban szeli át az osztrák fővárost. Az öt új megálló és a 4,6 kilométernyi új pálya építését 2012 nyarán kezdték, és összesen 600 millió euróba került. A beruházás fő nyertesei az osztrák főváros legnépesebb kerülete, Favoriten lakói, akik ezentúl 30 perc helyett 15 perc alatt érhetnek be az új végállomásról, Oberlaatól a Stephansplatzra.



Az első, utasokat is szállító szerelvény 2017. szeptember 2-án, 10:30-kor gördül végig az U1 új szakaszán. A megnyitó alkalmából az Oberlaa és az Altes Landgut állomásoknál információs pult és színes családi programok várják az érdeklődőket. A metróbővítéssel ugyanis több környékbeli busz és villamos menetrendje, illetve útvonala is megváltozik. A 67-es villamos ezentúl például rövidebb szakaszon, a Reumannplatz és az Otto-Probst-Platz között közlekedik, a buszok menetrendjét pedig úgy alakítják át, hogy elérjék az első, illetve utolsó metrót.



Az U1 bővítése alkalmából, 2017. szeptember 2-án ingyen menetjegyet is kapnak az utasok, amellyel aznap, 9 és 21 óra között Bécs teljes tömegközlekedési hálózatán, korlátlanul utazhatnak.



"Nagyon örülök, hogy mind az ütem-, mind pedig a költségtervet sikerült pontosan betartani, így a bécsieknek pontosan az ígért időpontban adhatjuk át az U1-et. Ráadásul a metróhálózat bővítésével nagy mértékben hozzájárulunk a környezetvédelemhez, a tömegközlekedési hálózat folyamatos bővítésével pedig a kiváló bécsi életminőségért teszünk sokat" – mondta Ulli Sima tömegközlekedésért felelős városi tanácsnok a metróbővítés alkalmából.