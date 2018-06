Donald Trump megfenyegette Európát

Az amerikai elnök pénteken megfenyegette Európát, hogy 20 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból importált autókra, ha az európaiak nem bontják le gyorsan az amerikai termékeket sújtó vámokat és kereskedelmi akadályokat.



Donald Trump a Twitteren közzétett üzenetében arra szólította fel az európai vállalatokat, hogy inkább az Egyesült Államokban gyártsák autóikat, ne az Európai Unióból exportálják azokat.



Az európai autógyártók árfolyama csökkent a fenyegetés elhangzása után: a Fiat Chrysler több mint 3 százalékos, a BMW 2 százalékos, a Daimler és a Volkswagen pedig 1 százalékos mínuszba került.



Az amerikai elnök fenyegetése éppen aznap hangzott el, amikor életbe léptek az amerikai termékekre kivetett európai védővámok, amelyeket az Egyesült Államok által bevezetett importvámokra válaszul fogadott el az Európai Bizottság.



Az Európai Unió péntektől 25 százalékos védővámot vetett ki mintegy 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre, válaszul az acél- és alumíniumkivitelt sújtó új importvámokra. A megadóztatott amerikai termékek listáján egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel, megtalálhatók rajta mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, illetve a bourbon whiskey is.



Trump elnök május végén jelentette be, hogy az alumínium- és acéltermékekhez hasonlóan nemzetbiztonsági megfontolások miatt védővámmal sújthatják a külföldi járművek és alkatrészek importját is. Wilbur Ross kereskedelmi miniszter vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a nagymértékű import nem tette-e tönkre a belföldi autógyártást, illetve az, hogy a belföldi autó- és autóalkatrészek gyártásának hanyatlása mennyire csökkentette az innovációt és az új technológiák alkalmazását. A határidő 2019 februárja, de Ross jelezte, hogy valószínűleg július végére, augusztusra lezárják a vizsgálatot.



Az Egyesült Államokban a személyautók importját jelenleg 2,5 százalékos, a platós terepjárókét és a kisteherautókét pedig 25 százalékos vám terheli. Az Európai Unióban 10 százalékos vám sújtja az amerikai autókat.



Trump elnök az autógyártókkal május 11-én a Fehér Házban tartott tanácskozáson azt mondta, hogy 20-25 százalékos vámmal sújtana bizonyos importjárműveket, és élesen bírálta Németországot az autókereskedelemben felhalmozott többletéért.



Az utóbbi két évtized alatt az Egyesült Államokban értékesített külföldi autók aránya 32 százalékról 48 százalékra nőtt. Tavaly 192 milliárd dollár értékben, 8,3 millió járművet importált az Egyesült Államok, ebből 2,4 milliót Mexikóból, 1,8 milliót Kanadából, 1,7 milliót Japánból, 930 ezret Dél-Koreából és 500 ezret Németországból. Ugyanakkor az Egyesült Államok 57 milliárd dollár értékben, közel 2 millió járművet exportált.