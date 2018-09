Borotvapengével támadt egy gambiai migráns a szicíliai rendőrfőnökre

Kép forrása: lasicilia.it

A szicíliai Catania rendőrfőnökéhez betört két afrikai férfi. Az egyikük egy pengével támadta meg, és olyan súlyos sérüléseket okozott neki, hogy 80 öltéssel kellett összevarrni a sebeit. A migránst már őrizetbe vették – írja a Daily Mail cikkére hivatkozva az Origó Catania rendőrfőnökéhez, Nuccio Garozzóhoz csütörtök éjjel tört be két afrikai bevándorló, hogy kirabolja. Garozzo a feleségével és a lányával él a lakásban. Amikor az éjszaka közepén zajt hallott, átment a másik szobába, ahol a két fiatal férfi épp értékek után kutatott.A rendőrfőnök ezt megpróbálta megakadályozni, erre az egyik migráns egy borotvapengét vett elő, és rátámadt Garozzóra. A migráns a rendőrfőnök az arcát és a kezét vagdosta össze.Ezután a betörők kiugrottak az első emeleti erkélyről, az egyikük el is menekült, de a másik megsérült az ugrás közben, így a Garozzo kihívta a kollégáit, akik őrizetbe vették a támadót.Kiderült róla, hogy ő egy 18 éves gambiai állampolgár, aki 2016 decemberében menedékkérőként érkezett Olaszországba. A hatóságok előtt már ismert volt, mert kábítószer-kereskedelem és verekedés miatt szerepelt a bűnügyi nyilvántartásban.Nuccio Garozzót kórházba szállították, a sebeit 80 öltéssel varrták össze. A támadást a Facebook-oldalán elítélte Matteo Salvini olasz belügyminiszter is.