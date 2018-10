Boris Johnson volt brit külügyminiszter szerint "sutba kell dobni" a kormány Brexit-stratégiáját

Johnson, aki a kormányzó brit Konzervatív Párt Birminghamben zajló éves kongresszusának egy nem hivatalos keddi rendezvényén szólalt fel, "alkotmányos gyalázatnak" nevezte a kormány által még nyáron, a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben kidolgozott csomagot, amely a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni kereskedelmi kapcsolatok szabályozására tesz javaslatokat az Európai Uniónak.



Boris Johnson keddi felszólalásában kijelentette, hogy "ha becsapjuk a választókat, márpedig Chequers (őket) csapja be", az csak a választói bizalmatlanság további elmélyüléséhez vezethet.



A chequersi javaslatcsomag jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz elő az EU-val, mint amilyent a keményvonalas tory Brexit-tábor látni szeretett volna, és Boris Johnson, e frakciócsoport frontembere ezért is mondott le külügyminiszteri tisztségéről.



A brit indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.



Johnson azóta is folyamatosan kampányol a chequersi javaslatcsomag ellen; egy hétvégi lapinterjúban például "elmebetegnek" minősítette saját egykori kormánya indítványait.



A volt külügyminiszter keddi birminghami beszédében kijelentette, hogy a csomag "félig bennmaradást, félig kilépést" jelentene, és eljött az ideje "Chequers sutba dobásának".



A Johnson által már többször is használt "chuck Chequers" kifejezés mára a konzervatív politikus mottójává vált, és a birminghami előadótermet zsúfolásig megtöltő konzervatív párti küldöttek óriási ovációval fogadták, amikor 40 perces beszédének vége felé ezt megismételte.



Johnson beszédére a kongresszusi küldöttek közül jóval többen voltak kíváncsiak, mint például Sajid Javid belügyminiszter nem sokkal korábbi felszólalására. Javid félig telt előadóteremben mondta el beszédét, nem utolsósorban azért, mert a küldöttek jelentős része már akkor átvonult Johnson felszólalásának helyszínére, ahol sokaknak egy órát is sorban kellett állniuk, mire bejutottak.



Boris Johnson szerint a chequersi javaslatcsomag "hozzábilincselné" Nagy-Britanniát az Európai Unióhoz. Kijelentette: "Chequers szerzői" még akár büntetőeljárással is szembenézhetnek, annak a XIV. századi törvénynek az alapján, amely tiltja, hogy külföldi bíróságoknak vagy kormányoknak bármilyen jogi fennhatóságuk lehessen Angliában.



Johnson keddi beszédét feszült figyelem előzte meg, mivel sokan kíváncsian várták, hogy a volt külügyminiszter tesz-e bármilyen utalást esetleges miniszterelnöki ambícióira, és ezzel összefüggésben arra, hogy kezdeményezi-e Theresa May kormányfő elmozdítását a Konzervatív Párt éléről.



Johnson felszólalásában mindazonáltal ilyesmi nem hangzott el egyértelműen, sőt félig tréfásan kijelentette: gratulál Philip Hammond pénzügyminiszternek, aki sajtóértesülések szerint a minap kijelentette, hogy Johnsonból soha nem lesz miniszterelnök.



Boris Johnson szerint jó ideje ez az első olyan pénzügyminisztériumi előrejelzés, amelynek "egyértelműen van valóságtartalma".