A német külügyminiszter óva intette az amerikai elnököt az egyoldalú megállapodástól Oroszországgal

"A párbeszédhez tisztánlátásra van szükség, és az amerikai elnök koordinátarendszere nélkülözi ezt a tisztánlátást. Aki a saját partnereit sértegeti, az azt kockáztatja, hogy a végén maga is vesztes lesz. A saját partnerei rovására kötött egyoldalú megállapodások végső soron az Egyesült Államoknak is a kárára lesznek" - fogalmazott a szociáldemokrata tárcavezető a lapnak.



A Bild am Sonntag azt írja: Németország és az Egyesült Államok többi európai szövetségese lélegzetvisszafojtva figyeli majd a csúcstalálkozót. A lap szerint Trump és Putyin egymásra találása vagy "érdekházassága" nagyon veszélyes lehet Európa számára, mert Trump kiszámíthatatlan és fogékony a hízelgésre, míg Putyin hideg és számító. Donald Trump és Vlagyimir Putyin hétfőn délben a finn fővárosban, Helsinkiben tartja első kétoldalú csúcstalálkozóját. A négyórásra tervezett csúcsot a finn elnöki palotában tartják, ahol az amerikai és az orosz elnök először négyszemközt tárgyal egymással, majd az orosz és az amerikai küldöttség munkavacsorán tárgyal egymással.