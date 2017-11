November 7. van ma. A nagy októberi szocialista forradalom ünnepe – volt az ántivilágban. De másról is jeles ez a nap: pontosan hatvan évvel ezelőtt, éppen az orosz kommunisták győzelmét ünneplendő, egy különleges szerkezet hagyta el a zwickaui autógyár futószalagját: a Trabant. Néhány még ma is fut az utakon abból a 3.096.099 kocsiból, amely az évtizedek során elkészült az NDK-ban. Ma is könnyen felismerhető a sofőr vezetés közben, akinek Trabantja volt: előzéskor egy kicsit előredől... Ismert poén, amit az autóról a használati utasításában írtak, s amit Esterházy Péter is emlegetett egyik írásában: A Trabant útfekvése kitűnő és gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. E megfogalmazás is jelzi, hogy a Trabi tökéletes esszenciája volt az őt megalkotó rendszernek. Egyrészt egyszerű volt, mint a faék. Ha ne adj’ isten valami gond volt vele, bátran megbütykölhette bárki, akinek nem állt a kezében túlságosan pöszén a csavarhúzó. Aztán ment, mint a nyíl, lejtőn akár 120-szal is, de akkor már nagyon nagy volt benne a zaj – ami nem mellesleg fokozta a sebességérzetet. Nyáron a letekert ablak adta a légkondit, de télen fűtött, mint egy jól megrakott vaskályha. S persze akár egy évtizedet is várni kellett rá a Merkurnál, drága kincs volt tehát. És megadta az autó illúzióját. Mint ma a virslinél a 300 forintos saját márkás, a húsvéti sonkánál a vízzel pumpált, mócsinggal befordított kötözött, vagy a vodkánál a 37 fokos „szeszes ital" nevű.



S ha már a mánál vagyunk, most ugyan milyen autómárka tükrözi leginkább a korszellemet? Nos, a világ megváltozott. Nem lehet egyetlen autómárkával illetni a valóságot. Vannak, akiknek az Audi jelenti azt, sőt, némelyeknél a Bentley. Persze a többség opelos, renault-s, a hat-tízéves korosztályból. S bizony vannak, akiknek egy harmincéves Trabant is csak álom marad.