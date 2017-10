Pontosan emlékszem arra a napra, amikor eldöntöttem, hogy nem nézek több híradót, és kirekesztem a magánéletemből a híreket. Pontosan emlékszem, ahogy a szokásos reggeli híradó után tudatosult bennem, hogy még délben is gyomoridegem van miatta, és nem először. Akkor határoztam úgy – vállalva a tájékozatlanság bélyegét –, hogy elég: a saját testi-lelki épségem érdekében berekesztem a hírműsorokban, háttérműsorokban és elemző cikkekben történő napi elmélyedést. Nem engedem be többé a privát szférámba az uszítást, a gyűlöletkeltést, a korlátolt ostobaságot, a vérlázító mutyik hírét, amelyek a rezisztencia elvének köszönhetően már sokmilliárdos szinten is alig-alig kapirgálják meg az emberek ingerküszöbét.



Nyugodtabb így. Persze a „lényeg" azért így is megtalál; az arcomba tolt kék plakátokat, a minden csatornán sulykolt propagandát nehéz elkerülni, ahogy a világ rólunk, Magyarországról alkotott véleményét is. De a családi vacsorámat már nem ronthatják el.



Persze én csak egy vagyok a sok kiábrándult ember közül, aki így döntött. Sokkal rosszabb, hogy egyre többen vannak, akik rezignáltan veszik tudomásul, hogy „azok ott" megint acsarkodnak, ölik egymást, s egyre kevesebben érzik úgy, hogy „azok ott" akár „mi" is lehetnénk. Mi, akiknek számít a véleménye, s akik igenis tehetünk valamit azért, hogy jobb legyen nekünk és a gyerekeinknek is. Maradnak a „pályán" azok, akiknek a politika ugródeszka, színpad, aranybánya. Közben pedig felnő egy generáció, amelynek a tagjai már nem tudják, hogy működik a valódi, a szó eredeti értelmében vett politika és a valódi demokrácia – és nem is érdekli őket.