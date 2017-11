Magyaráner

Néhány napja nevezték ki a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának Georges Leekenst, a 68 éves belga szakembert. A kiközvetítésében nem mellesleg oroszlánrészt vállalt a győri származású Bognár György nevével is fémjelzett németalföldi ügynökség.



Igaz, hogy Leekens az utóbbi időben nem sok vizet zavart az európai futballban és már túl lehet a fénykorán – ahogy a megszólaltatott belga kollégák többsége azóta jelezte a magyar sajtóban, de majd az elkövetkező hónapok eldöntik, hogy a kapitány személyéről nem túl hízelgő vélemények valóban helytállóak-e.

Szinte még meg sem száradt a tinta Leekens kinevezésén, itthon már megindult az értetlenkedés a belga szakemberrel kapcsolatban. Mondjuk ebben semmi váratlan sincs, így történt ez más esetekben is a korábbi időkben. A magyar edzők és mások is okkal vagy ok nélkül hangot adnak – ha nem is mindig közvetlenül a magukén... –, hogy miért kell ide külföldi kapitány. Érthető, hiszen jól fizető állásról van szó, azért szakmai presztízse van és egyébként is jobb, ha a futballunkban hazai szakemberek dolgoznak.



A kapitánnyal kapcsolatban szólaltatták meg a minap a 92-szeres magyar válogatott Fazekas Lászlót, aki évtizedek óta Belgiumban él. Mint kiderült, ő is teljességgel értetlenül áll Leekens kinevezése előtt és 70 évesen akár saját magát is el tudná képzelni a válogatott élén. Nota bene ajánlja egykori újpesti csapattársát, a 74 éves Dunai Antalt is, aki 1996-ban kijuttatta a magyar csapatot az atlantai olimpiára. Az sem gond, hogy húsz éve egyikőjük sem edzősködik.



Nem kell ide amerikáner. Van nekünk magyar.