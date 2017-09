Kolozsváron minden román–magyar meccsnek, bármilyen sportágról is legyen szó, van valami diszkrét bája. Hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Történetesen ha ezt férfi kosárlabda Európa-bajnokságon és a továbbjutás szempontjából „életre-halálra" játsszák, akkor a tét tovább turbózza itt és ott az amúgy is forrongó nemzeti büszkeséget.

Bár az elején a multifunkcionális csarnok előtt bebocsátásra váró magyar és román szurkolókat nem tudták megfelelőképpen különválasztani a csendőrök, így a román ultrák megkaparinthattak egy piros-fehér-zöld zászlót, amelyet meggyújtottak, több atrocitás tudomásunk szerint nem történt.



Bent a csarnokban a lelátón persze folytatódott a két szurkolótábor közötti verbális csata a szokásos bozgorozással, illetve a cigányozással, de szerencsére nagyobb botrány nélkül és magyar győzelemmel fejeződött be a két fél számára nagyon jelentős mérkőzés.



A 80–71-es siker után aztán a román drukkerek lógó orral távoztak a helyszínről, míg a többezres magyar had méltóképpen megünnepelte a továbbjutást. Felhangzott a magyar és a székely himnusz is, majd amikor már csak a mieink maradtak a teremben, akkor visszahívták a válogatott játékosait egy meghitt, közös ünnepelésre.

A magyar győzelem itthon is megmozgatta a sportvilágot. A Trollfoci egyik bejegyzése így szólt: Hazai pályán illett nyernünk. Mi értettük.