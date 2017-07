Gumikesztyű

A magyar rendőrség tartozik egy jó borral Hosszú Katinkának, s ha már annak beszerzésénél tart, vehet egyet a budapesti tömegközlekedés vérciki bakijáért felelős szofterfejlesztőnek, s magának a BKK-vezérnek is. Három cuvée-t csak megér nekik, hogy többen beszélnek az úszó-vb aranygyárosáról meg a feljelentett hekkergyerekről, mint arról, hogy négy évvel a soroksári gyilkosság után derült csak ki, hogy a szakértői vizsgálatok során vélhetően hanyagság és nemtörődömség miatt egy halott ember DNS-e is rákerült az áldozat anya testére. Emiatt pedig teljesen fölöslegesen és tévesen kerestek Európa-szerte két embert egy helyett.



Nem az a közbotrány tárgya, hogy a nyomozó hatóság tévedett, s még azt is készséggel elismerem, hogy akik keresték vagy keresik most is a gyilkost, sokkal lelkiismeretesebben végezték és végzik a dolgukat, mint az a valaki, akinek talán csak egy gumikesztyűt kellett volna cserélnie, amikor egy ilyen volumenű ügyben a sors és a munkahelye szerepet szánt neki. A gond az, hogy mindez nagyjából 1400 nappal, munkaórában számolva pedig mintegy 11 ezer órával a történtek után derül ki a nyilvánosság és a család számára is.



Lehet mondani, hogy a szakértői vizsgálatok, kérem, eddig tartanak, de annak fényében, ami történt – vagyis épp a szakértői intézetben történhetett az ordas hiba – tízig számolva is megkérdezem: uraim, hölgyeim, ha egy ilyen ügyben, amelyet négy év alatt sem lehetett az országos figyelemből kisöpörni, ez előfordulhat, mi történik a többinél? Nem kell nagyon körülnéznünk, hogy saját házunk táján is találjunk három gyilkossági ügyet, amelyben per- és sorsdöntő lesz, amit a szakértők megállapítanak. Győrkös István még a börtönben, a darnózseli gyilkosság vádja alól első fokon felmentett N. János otthon várja a bírósági tárgyalást, s ott van még Tompa Eszter gyilkosa is, akit ugye szintén a DNS-e buktatott le. Vagy nem.