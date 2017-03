Vegyünk egy Hegyeshalmon túli meg egy inneni székhelyű céget ugyanabban a városban. A közelmúltban mindkettőnél tragikus munkabaleset történt. A sajtó dolga, hogy kérdezzen a hiteles tájékoztatás érdekében. Előbbinél a helyszínen fogadtak, kifejezték megrendültségüket a történtek miatt, minden körülményre kiterjedő válaszokat adtak, majd a hatósági előírások figyelembevételével lehetővé tették a fotózást is. Másnap megköszönték a nyilvánosság korrekt tájékoztatását.



Utóbbinál érdeklődésünkre rövid és sértődött elutasítás a reakció. Másnap pedig ismerős, nekik segíteni tudó befolyásos ember keresése, illetve emelt hangú telefonos számonkérés azzal, hogy merészelt tájékoztatni a sajtó, miközben ők ezt megtiltották.



Aztán vegyük a honi egyenruhást, aki azonnal feletteséig, olykor egészen miniszteriális szintig hárítja az érdeklődést. E magas helyről aztán jó esetben napokon belül meg is érkezik a semmitmondó nyilatkozat. Ugyanez Hegyeshalmon túl úgy működik, hogy a helyi poszt azonnal mondja a választ. Ha nem tudja vagy nem illetékes, maga hívja telefonon az erre jogosultat. Ő aztán azonnal informál, sőt, felajánlja, hogy maga is a helyszínre siet, hogy a lehető legpontosabb tájékoztatást kaphassa a közvélemény.



A fentiek nem légből kapottak: így dolgozunk ma. Ám ez itt nem önsajnáltató sirám akar lenni, hanem e példák nyomán annak a felvetése, hogy e két cégkultúra, a nyilvánossághoz való hozzáállás, a partner munkájának megbecsülése, a nyitottság és az együttműködés mint alapelvek különbözősége bizonnyal jól magyarázza azt az eltérést, amit keserűen tapasztalunk életszínvonalban, hivatalban, szolgáltatásban – vagyis mindennapjainkban – Hegyeshalmon innen és túl.



Sajnos nem a mi javunkra.