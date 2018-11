Ha ránézünk a magyar labdarúgás képzeletbeli térképére, amelyen az élvonalbeli és az NB II-es csapatok szerepelnek, azt láthatjuk, hogy a gazdaságilag erősnek tartott nyugati régió alig-alig képviselteti magát a 12 plusz 20 csapatos elitben.



Az NB I tucatnyi klubjából négy budapesti (FTC, MTK, Újpest, Honvéd), meghatározó a kelet-magyarországi túlsúly (DVSC, DVTK, Kisvárda, Mezőkövesd), a két Fejér megyei (Vidi, Felcsút) külön dimenzió, dél-dunántúli szigetet képez a Paks és egy csapat van csak Nyugaton – a jelenlegi sereghajó Szombathelyi Haladás.



Ez a helyzet valamelyest javulhat, ha a másodosztályban most feljutó helyen álló Gyirmót és ZTE jövő tavasszal egy szinttel feljebb lép, mert a Haladás esetleges kiesése esetén is a krémben eggyel több együttes képviselné – még ha epizódszereplőként is – Nyugat-Dunántúlt. A dolgok mostani állása szerint az ETO a következő idényben is marad a húszcsapatos NB II-ben, míg a Mosonmagyaróvár búcsúzna és a helyére valószínű, az Ajka lép előre.

Régiónk futballbeli háttérbe szorulásának számos oka van, ezek mellett hiányzik a kellő akarat is ahhoz, hogy ez a térség visszaszerezze régi tekintélyét. Győr vezetését csapatsportban kielégíti az Audi-ETO, Sopronban éppen idén szűnt meg a profi labdarúgás, Pápa és Nagykanizsa nemrégen küzdötte vissza magát az NB III-ba, Veszprémben pedig a férfikézilabda mellett vegetál a foci. Nagyjából ennyi errefelé az NB I-es múlt. És milyen lesz a jövő?