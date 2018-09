Hónapok óta azon morfondírozom, vajon mi értelme van a közösségi oldalon azoknak a posztoknak, amelyek az egyik vagy a másik politikai oldal tetteit, szavait, cselekedeteit bírálja vagy magasztalja – a legtöbbször demagóg módon kisarkítva pró és kontra. Ennél keményebb, mikor egyértelmű álhírt osztogatnak egymásnak az ismerősök.A napokban például ismét belefutottam a horvát miniszterelnök-asszony „jótékonykodásába", miszerint eladta az elnöki különgépét, a hivatali autóját, leszállította a felére a miniszterek fizetését, leszállította felére a nagykövetek fizetését, eltörölte a nyugdíját a szenátoroknak.



Ez szép és nemes – ugyanakkor szerintem értelmetlen – cselekedet lenne, ha igaz volna. De ezt már nyáron, a horvát futballválogatott vb-menetelésének idején cáfolták, ahogyan Modricék sem ajánlották fel az ezüstéremért járó prémiumukat. Az – mint utólag kiderült – egy horvát újságíró médiahackje volt.



Szóval óriási baj, hogy tanult, értelmes emberek is képesek bedőlni ilyen cikkeknek, ráadásul, mint arra a felvezetőben utaltam, feleslegesnek tartom ezek megosztását, mert nem hinném, hogy bárki ilyen módon tudná az ismerősét, barátját – mert jobbára csak akkor látjuk egymás dolgait, ha „kapcsolatban" vagyunk – meggyőzni.



Vagy esetleg csak naiv vagyok, mert magamból indulok ki? Engem kifejezetten bosszantanak az ilyen posztok, főleg úgy, hogy lassan már minden második ilyen témájú. Tudom, én vagyok a hülye, le is lehetne törölni a profilt, viszont van, amikor nagyon jól jön a lehetőség, hogy mondjuk valakit csak azon keresztül lehet gyorsan elérni.



Lehetne tehát értelmesen is használni a közösségi oldalt, de ahhoz nem ártana néha kicsit gondolkodni...