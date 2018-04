Csapadékosabb, de továbbra is meleg idő várható a héten

Hétfőn napos időre lehet számítani, főként az ország északi felén valószínű zápor, zivatar. Csupán zivatar környezetében erősödhet meg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb 24-29 fok között valószínű.



Kedden helyenként megerősödik a szél és kezdetben több helyen, majd egyre inkább keleten várható zápor, néhol zivatar. A leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.



Szerdán a napos idő mellett néhol kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 8-13, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű.



Csütörtökön több órára kisüt a nap, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél is megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb 21-27 fok között várható.



Helyenként pénteken is megerősödik a szél. Eleinte még elszórtan, napközben egyre kevesebb helyen alakul ki eső, záporeső, de több órára a nap is kisüt. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 15-21 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar. A szél élénk, néhol erős lesz. Szombaton a leghidegebb órákban 8-13, vasárnap 10-15 fok lehet. A maximumértékek mindkét nap 20-26 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.