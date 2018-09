Zsarolásba kezdett a kirúgott győri könyvelő - kétmillió forintot kért, a férje ennél messzebre ment

Minősített zsarolás kísérlete miatt emelt vádat a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség egy győri házaspár ellen, amely kétmillió forintot kért egy cég tulajdonosától a könyvelési anyag visszaadásáért - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei főügyész hétfőn az MTI-t.



Takács Péter közleménye szerint a büntetett előéletű házaspár női tagja öt évig könyvelt a sértett cégnek, mielőtt a vállalat a szerződést 2016 nyarán elégedetlenség miatt felmondta. Ezzel együtt a könyvelő díját kifizette, de az iratokat a nő nem adta vissza a cégnek, pedig több felszólítást is kapott.



A könyvelési anyag visszaadását a nő férje - a felesége támogatásával - kétmillió forint kifizetésétől tette függővé, és személyesen és telefonon is a nyaka elvágásával fenyegette a cég képviselőjét és egyik alkalmazottját.

A férfi a cég tönkretételével is próbált nyomást gyakorolni, egy eseteges adóhatósági eljárás kilátásba helyezésével.



A könyvelési iratok végül a hatóságok fellépése miatt jutottak vissza a céghez.



A bűncselekmény nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.