Vörösiszapper: ítélet februárban

B. Zoltán, 1. rendű vádlott, volt MAL-vezető: - Nagyon felkészültem, magamnak is be akartam bizonyítani, hogy mindent el tudok mondani, írtam sok-sok oldalt tele idézetekkel másfél ét-órát venne igénybe, de nem fogom megtenni. A matematikai egzaktság oldaláról özelítettem meg a dolgokat és azt vizsgáltam, miként történhetett.

Az ítélet visszaadta igazságszolgáltatásba vetet hitemet, amit elvett a főügyészség, előtte sem volt rossz tapasztalatom. Nincs okom, hogy e hitem az ítélőtábla színe előtt elvesszen.



Én valóban értem a szakértői végkövetkeztetéseket, azok valós jelentését. De azt is tudom, hogy az utolsó szó azért utolsó szó, mert a vádló már nem reagálhat rá. Már pedig én nyílt vitában meg tudtam magam védeni a vádakkal szemben, akkor úgy korrekt, ha nem élek már ezzel. Csak annyit szeretné mondani, hogy őszinte részvétem mindenki számára, aki a tragédia szereplője. Életünk végig cipelni fogjuk ezt a terhet, okozzon az ítélet megnyugvást azoknak is, akik bűnhődésünket ívánjá , pedig nem is ismerik a valós örülményeket.

Politikai motivációból, mondatok kiragadásával, a még kevésbé tájékozott özvélemény dezinformálásával élnek.

öszönet azoknak, akik segítettek.

(Elcsuklik a hangja)

Nagyon nehéz volt talpon maradni ilyen ellenszélben, amit az ügyészség keltett. Nincs szükségem arra, hogy damaszkuszi útra lépjek – céloz az ügyészi idézetre. Becsülettel végeztem a munkámat és a tragédia után is helytálltam, ahogy ezt a Veszprémi Törvényszé meg is állapította."



D. József arról beszél, hogy nem tartja magát bűnösnek, őszinte részvétét fejezi ki minden áldozatnak és a tragédia szereplőinek, ahogy ezt korában is tette. Megköszöni az ügyvédje és az ítélőtábla munkáját.



Egy-egy percet vagy még kevesebbet beszél F. Józsefné, Sz. Tibor, D. József, P,. Ferenc, G. Gábor, L. László, . László, M. Gábor és V. Ferenc, P. Sándor Valamennyien részvétüket, együttérzésüket fejezik ki. Ártatlanságukról beszélnek, de utóbbiról is csak pár szót, s a tragédiát – mint a laboratóriumi vezető asszony mondja - maguk is átélté . Biztos abban, hogy nem járult hozzá, nem hallgatott el fontos információkat, mint ahogy azt a vád állítja. Az ítélet helybenhagyását érik és együttérzésüket fejezik ki.



L. László: - Mindig elcsuklik a hangom - valóban a sírás határán van. Elmondja, húga Kolontáron él, ő azóta sem tudja kiheverni a tragédiát.



Martin .: - Meggyőződésem, hogy a fájdalmon nem enyhít, ha ártatlan embereket ítélnek el. éri a helybenhagyást.



. Árpád, 10. rendű vádlott: - Pótolhatatlan veszteség érte az áldozatok családjait. De egyértelműen kiderül az első fokú ítéletből,hogy nem az én tevékenységem - társaim tevékenysége nyomán - vezettek ide az események.

V. Ferenc: - Keményen helytálltunk a mögöttem ülő kollégáimmal.



B. Antal: - A tragédiát magunk is elszenvedtü , életem végéig el fog ísérni. Meggyőződésem, hogy a bűncselekményt nem övettem el.



A perbeszédek véget értek. Dr. Zólyomi Csilla özli: nem lesz határozat, hiszen az idő ehhez kevés volna. Az időpont: óra.