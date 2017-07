Vihar - Brutális jégeső csapott le Győrre - fotók, videó

tudosito@kisalfold.hu-ra! Felvételt készített a viharról? Küldje el nekünk a-ra!

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is az egész országban másodfokúra emelte a figyelmeztetést hétfőn a meteorológiai szolgálat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: először nyugaton, északnyugaton alakulhatnak ki intenzívebb zivatarok. Napközben délnyugat felől északkelet felé haladva több hullámban is várhatók zivatarok, vagy akár zivatarrendszerek. A zivatarokat sok helyen felhőszakadás (30-60 milliméternyi csapadék), helyenként nagy méretű (2-4 centiméter körüli átmérőjű) jég és károkozó (70-90, esetleg 90-100 kilométer/órás) szélroham kísérheti. A heves zivatarok kockázata a Dunántúl keleti felén, Duna-Tisza közén a legjelentősebb - emelték ki.



Legkésőbb a keleti, délkeleti országrészben várhatók zivatarok - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: hétfő éjjel a Dunántúli-középhegység és a főváros térségében viharossá fokozódó szél.



Keddre virradóra és napközben az ország keleti felén, főként a Tiszántúlon lehet még intenzív záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra számítani.



Ezzel együtt hétfőn még az ország nagyobbik, délkeleti felén 25, 26 fok körüli, főként a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön 27 fok feletti középhőmérséklet várható. A hőség miatt Békés és Csongrád megyében továbbra is másodfokú Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőfokú figyelmezetés van érvényben.



Az előrejelzés szerint hétfőn a csúcshőmérséklet általában 30-35 fok között várható, de északnyugaton ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 19-24 fok közé hűl le a levegő. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 22-27 fok között alakul.

- Homokzsákok a kapuban a vihar után. Folyamatosan érkeznek olvasóink fotói, amit köszönünk szépen, galériánkat frissítjük a képekkel:- A Soproni utca és a Zöld utca kereszteződése jelenleg így néz ki:Heves zivatar csapott le Győrre, a jelentős mennyiségű csapadék mellett jég is esett.Kóny és Csorna között leszakadt az ég, alig látni az úton. Vezessenek óvatosan, ha az M85-ösön közlekednek!