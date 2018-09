Utazhat a faros busszal, várost nézhet egy emeletes Ikarusszal Győrben - érdekes programok egy héten át

Mutatjuk a részletes programokat:

„Bagolybusz": díjmentes éjszakai autóbuszjárat a szórakozóhelyek és a lakótelepek között

Időpont:

Útvonal:

Menetrend:

„Milyen legyen Győr közlekedésének jövője?": jövőműhely a szakértők és a lakosság részvételével

Időpont:

Helyszín:

15.00 A jövőműhely megnyitása 15.10 Gondolatébresztő előadás:

Győr közlekedésének helyzete és az aktuális fejlesztési tervek 15.30 Kiscsoportos „ötletbörze" résztémák szerint, a civil érdeklődők részvételével, az adott résztémában jártas szakértők vezetésével 16.30 A kiscsoportok vezetőinek beszámolója a csoportban megbeszélt elképzelésekről, valamennyi résztvevő előtt 17.10 Beszélgetés a kiscsoportok eredményeiről, valamennyi résztvevővel 17.50 Zárszó, a legfontosabb megállapítások, ajánlások összegzése

„Miért jó Győrben buszozni?": fotópályázat kicsiknek és nagyoknak

Időpont:

„Fedezze fel Győrt emeletes busszal!": városnézés az utolsó győri Ikarus EAG E99-essel

Időpont:

Útvonal:

Menetrend:

Regisztrációs lehetőség:

Amennyiben az autóbusz esetlegesen nem lenne üzemképes a program időpontjában, akkor más, különleges járművel tartják meg a programot.

„Utazás a faros busszal": újra jár az Ikarus 55-ös nosztalgiajárat

Időpont:

Megállóhely 1. járat 2. járat Városháza (indulás) 16.30 17.45 Széchenyi István Egyetem 16.35 17.50 Körtöltés utca (AUDI-iskola) 16.40 17.55 Sövény utca, iskola 16.45 18.00 Vámosi utca 16.50 18.05 Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca (érkezés) 16.52 18.07 Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek utca (indulás) 17.00 18.15 Vámosi utca 17.02 18.17 Sövény utca, iskola 17.07 18.22 Körtöltés utca (AUDI-iskola) 17.12 18.27 Széchenyi István Egyetem 17.17 18.32 Városháza (érkezés) 17.25 18.40

„A kulisszák mögött": teleplátogatás az ÉNYKK Zrt. Buda utcai telephelyén – nosztalgiabusszal!

Időpont:

„Vigye haza kedvenc régi busztábláját vagy menetrendjét!": Volán-relikviák vására

Időpont:

Helyszín:

„Próbálja ki a közösségi közlekedést!": jegy nélküli utazási lehetőség Győr helyi autóbuszjáratain az Autómentes Napon

Időpont:

ismét megrendezik az, így Győrben is számos érdekes programmal várják a közösségi közlekedés iránt érdeklődőket.Révai Miklós utca – Széchenyi István Egyetem – Kisbácsa – Bácsa, Ergényi lakótelep – Kisbácsa – Széchenyi István Egyetem – Honvéd liget – Malom liget – Külső kollégium – Adyváros – Marcalváros – Ménfőcsanak, Győri út – Marcalváros – Adyváros – Külső kollégium – Malom liget – Révai Miklós utcaA városi közlekedés szinte kivétel nélkül valamennyi győri lakos életére hatással van, ezért érthető, hogy a téma fokozott érdeklődésre tart számot a lakosság körében. Aelősegítése érdekében „jövőműhely/workshop" típusú rendezvényt tartunk az együtt gondolkodás jegyében, melynek tervezett programja a következő.A rendezvény, kortól és foglalkozástól függetlenül (ezt szolgálja a vasárnapi időpont is, hogy a dolgozók és tanulók se legyenek kizárva), azonban. Kérjük, aki szívesen részt venne a rendezvényen, aemail-címre küldjön egy, amelyben megjelöli, hogy a közlekedésen belül mely résztéma érdekli leginkább, esetleg néhány konkrét elképzelését is megfogalmazva. Ezáltal a jelentkezők érdeklődése alapján kerülnek meghatározásra a kiscsoportokban feldolgozásra kerülő résztémák, és a felkért szakértők. Néhány biztosan várható résztéma: településszerkezet, közúthálózat, parkolás, forgalomtechnika, közösségi közlekedés (autóbusz, vasút, intermodalitás), kerékpáros közlekedés... és bármi más, amire érdeklődés lesz! A rendezvény moderátora: Dr. Tóth Péter, egyetemi docens, szociológus. A programot a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) támogatja.Győr városképének meghatározó elemei a városi utazásokban jelentős szerepet játszó autóbuszok, illetve azok megállóhelyei, végállomásai és egyéb kapcsolódó létesítményei. A felsorolt helyszínek egyúttal közösségi terek, ahol az emberek találkozhatnak egymással, és együtt utazhatnak úti céljukhoz. A közösségi közlekedés fenntartható, azaz hely- és környezetkímélő közlekedési forma: a városi légszennyezés jellemző összetevőinek kibocsátása a közforgalmú közlekedési eszközök esetén utasonként akár négy-nyolcszor kisebb, mint személygépkocsik esetén, ráadásul az autóbuszok utasonként mindössze 5%-át foglalják el a személygépkocsik által használt területnek, így aki személygépkocsi helyett autóbusszal utazik, az jobb minőségű levegőhöz juttatja a várost és csökkenti a torlódásokat.Ezért a győri közösségi autóbusz-közlekedés népszerűsítése céljából fotópályázatot hirdetünk: a pályaműveketóráig kérjük beküldeni eredeti méretben, a szerző nevével és a kép címével ellátva, a Winkler.Agoston (kukac) enykk.hu email-címre. A beérkezett fotókat másnap feltöltjük a „Mobilitási Hét Győr" Facebook-oldalra, ahol(aki követi a „Mobilitási Hét Győr" oldalt) a „Tetszik" („Like") gomb segítségévelaz alkotásokra. A legtöbb szavazatot kapott fotók készítőjét az ÉNYKK Zrt. „Volántourist" utazási irodáiban beváltható utazási utalványokkal jutalmazzuk.A tavaly nyáron selejtezett, de nosztalgiacélra megtartott jármű sok megyei utas kedvence volt az elmúlt közel 20 évben. Az autóbusszal most bárkikörbejárhatja Győrt., kb. egy órás körutazás a város külsőbb részein elhelyezkedő nevezetességek (Olimpiai Sportpark, Széchenyi István Egyetem, AUDI gyár, Ipari Park stb.) érintésével, majd visszaérkezés az autóbusz-állomásra. Az autóbusz útközben fel- és leszállás céljából nem áll meg.A programon regisztráció nélkül is részt lehet venni (az autóbusz ülőhely-kapacitásának erejéig), azonban a biztos részvételi lehetőség érdekében lehetővé tesszük mindkét körre 40-40 db ülőhely előzetes lefoglalásának lehetőségét. Ehhez legkésőbbóráig kérünk emailt küldeni a Winkler.Agoston (kukac) enykk.hu email-címre, a résztvevők nevével, amit legkésőbb aznap 14.00 óráig visszaigazolunk. A regisztrált résztvevők legkésőbb az indulás előtt 10 perccel tudnak biztosan felszállni (ülésrend érkezési sorrendben), ezt követően valamennyi érdeklődő felszállhat a buszra és elfoglalhatja a megmaradt ülőhelyeket. Álló utasokat az autóbusz nem szállít!Ikarus 55 típusú nosztalgiajárművünkkel is indítunkigénybe vehető nosztalgiajáratokat, ebben az évben a. Az autóbuszra a „, a, a, a, aés amegállóhelyeken lehet fel- illetve leszállni. A viszonylag sok megállás miatt ezen a programon előzetes regisztrációs lehetőség nincs, a felszállás és a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.Az autóbusz tervezett menetrendje az alábbi.(A forgalom függvényében a változás jogát fenntartjuk!)Az igények felmérése céljából kérjük, az érdeklődők a Winkler.Agoston (kukac) enykk.hu email-címen,elérhetőségükkel ellátva, továbbá megjelölve azt az időszakot, amikor részt kívánnak venni a teleplátogatáson (a látogatás ideje kb. 60 perc). A részvétel feltétele az előzetes regisztráció! A jelentkezésekről néhány napon belül visszaigazolást küldünk, a turnusok pontos időpontjáról pedig legkésőbb 2018. szeptember 20-ig adunk tájékoztatást a jelentkezéskor megadott elérhetőségen. A teleplátogatás résztvevőit várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan, Ikarus 55 típusú („faros") nosztalgia-autóbuszunkkal szállítjuk a városközpontból a Buda utcai telephelyre, illetve vissza.A korábbi évek elsősorban Győrhöz kapcsolódó kínálatát idén az ÉNYKK Zrt. területén fekvő más városokból származó különlegességekkel egészítjük ki, többek között számos soproni helyi viszonylatjelző táblával. Továbbá annak, aki tavaly nem tudott kedve szerinti győri busztáblát vásárolni, idén érdemes újra próbálkoznia, mivel a hiányzó végállomás- és vonalszám-matricák az eredetivel megegyező kivitelben újragyártásra kerültek, így (a készlet erejéig) tetszőleges tábla összeállítható.Az örök kedvencnek számító busztáblák mellett régi volános ruhadarabok is új gazdára találhatnak, sok más egyéb érdekesség mellett.Menetjegyváltás nélküli utazási lehetőség egy napig Győr valamennyi helyi autóbuszjáratán.