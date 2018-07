Új klip a Kowalsky meg a Vega-tól - A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is szerepet kapott

Amire szültek

Mögöttünk ég annyi híd

Jó hangosan

Szerinted nincs jól ez így

Pedig rendben van.

Nem fájhat ma és holnap is

Egyszer épp elég

Szeretlek így és akkor is

ha neked mit sem ér...

Mit jelent neked az eleve rossz? És

Mennyit hibázhat mindig csak más?

És ki ítélhet? Ki fizet érte? És ki az aki megbocsájt?

Nem mondta azt

Senki

Hogy könnyű lesz vagy épp

Mennyi

Hány évig élünk itt

Együtt?

Az Ég adta ,nem mi

Vettük.....

Hívj annak, aminek csak akarsz

Hát én sem vagyok egy angyal, de

Te sem vagy isten

Ezt hívd ahogy akarod,de

Szeretni szültek.

Embert nem ember

Csak Isten ítélhet meg...



Képernyőkép a klipből

A vadonatúj anyag, az Amire szültek, a zenekartól már megszokott életigenlő szemléletet közvetíti.Győrieknek külön érdekes lehet, hogy a forgatás egyik helyszínét a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred biztosította. Az utolsó jelenetet az ezred Egészségügyi központjában vették fel.De nem csak a helyszínt, egy szereplőt is adott a győri ezred a forgatáshoz: A kisbabát világra segítő orvost dr. Szrága Milán formálja meg.A zenekar neki a közreműködésért, a Rakétaezrednek pedig a helyszínért mondott külön köszönetet a videó leírásában.