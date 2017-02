Tavaszi Fesztivá: NőComment! Dobó Katáékkal, gyermekprogram és városnéző séta is lesz Győrben

Szombati-Serfőző Eszter, a kulturális és sportfőosztály vezetője úgy fogalmazott, hogy kiemelt céljuk színesebbé tenni a város lakóinak az életét, ezért minden korosztály számára szerveznek programokat.



Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója kiemelte, a Tavaszi Fesztivál Marcali Gábor, a Győr+ Média fotóriporterének képeiből nyílt ingyenes kiállítással veszi kezdetét „Győr Rióban, Rió Győrben" címmel március 16-án délután 5 órától a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében.



A kiállításhoz három kísérőprogram is tartozik. Elsőnek március 22-én délután 5 órától Marcali Gábor és Nagy Roland a Győr+ Média munkatársai mesélnek olimpiai élményeikről, majd március 29-én Jakabos Zsuzsanna úszónővel és edzőjével, Petrov Ivánnal beszélget Nagy Roland. Végül április 4-én „EYOF Győrért, önkéntesség nem csak az EYOF-ért" címmel tart Pásztor Rudolf, az EYOF önkéntes koordinátora előadást.



A Zichy-palotában idén három program is helyet kapott a Tavaszi Fesztiválon. Elsőként Gerendás Péter estjére várnak mindenkit március 17-én, este 7 órától. A meghitt hangulatú esten a művész saját szerzeményei mellett híres nagy előadók dalait is életre kelti, mint például Frank Sinatra, John Lennon és Bob Dylan. „Az akusztikus ének-gitár változat jól fog állni a helynek" – emelte ki a tájékoztatón Gerendás Péter. Emellett a Zichy-palotában lesz még Műhely-est (március 23-án), amikor is középiskolás diákok olvassák fel József Attila választott verseit. Végül a szicíliai Fabio Barbagallo gitárművész és Bojnár Imre oboaművész koncertjét tartják meg a palotában március 25-én.



Tematikus városnéző séta is lesz a fesztiválon március 18-án: Zenés tavaszi ébredés címmel barangolásra hívják azokat, akik útra kelve szeretnék megismerni Győr zenei életével kapcsolatos neves művészek emlékeit.



A kisgyermekes családokat is várják: a BonBon Matinén (március 23), Ludas Matyi történetét ismerhetik meg a gyerekek, míg a ZeneHajón (március 31.) Hajós Andrással, Fekete-Kovács Kornéllal és a Modern Art Orchestrával barangolhatnak a zene világában.



Idén is megrendezik a hímes tojás napját (március 26.), ahol kiállítás, vásár és játszóház is várja az érdeklődőket a Generációk Házában. Ekkor az ország különböző pontjairól érkeznek a népművészet ifjú mesterei, népi iparművészek Győrbe.



A Vaskakas Művészeti Központban egy összművészeti előadást, a Betyárjátékot tekinthetik meg az érdeklődők március 28-án. Ferenczi György szerint olyan ez az előadás „mint egy élő, videoklipszerű zenés film".



A Romance.com vígjáték pedig az internetes ismerkedés világába vezeti majd be a nézőt március 30-án. A NőComment! talkshow-sorozatban hazai sztárok beszélnek meg mindent, egymást sem kímélve április 1-jén. Ábel Anita, Dobó Kata, Gryllus Dorka, Risztov Éva és Rákóczi Ferenc kötetlenül, tabuk nélkül várják az érdeklődőket.



Természetesen újraindul a Kisalfölddel közösen rendezett „Védd a helyit, vedd a kisalföldit!" című termelői piac is április 9-én a Dunakapu téren.