Szijjártó Péter: bármi lesz az EP-szavazás eredménye, a migrációról szóló vita velünk marad - interjú

Szijjártó Péter: Nagy harc lesz jövőre a következő hétéves költségvetési ciklusról, az nem kérdés. Fotó: H. B. E.

– Milyen ügyben?– Ez kristálytisztán politikai kérdés. Európában két tábor áll egymással szemben, s az egyik víziója egy posztnemzeti, posztkeresztény Európa megteremtéséről szól. Szorgalmazói a migrációban látják ennek lehetőségét és minden erejükkel támadják a másik tábor országait, amelyek ezzel ellentétesen gondolkodnak, vagyis úgy, hogy akkor lehet erős az Európai Unió, ha erős tagállamok alkotják, és ha az EU nem szakad el eredeti értékeitől, hagyományaitól. Ezt a jelentést is ebbe a sorba kell beilleszteni. Négy nemzeti választás volt az elmúlt időszakban – Olaszországban, Ausztriában, Magyarországon, Szlovéniában –, és mindenhol a migráció volt a fő téma, mindenhol a migrációval szemben fellépő pártok kapták a legtöbb szavazatot. Ez azt vetíti előre, hogy a jövő évi európai parlamenti választáson is a migráció lesz a középpontban és egészen világos, hogy teljesen más összetételű Európai Parlament és Európai Bizottság jön majd létre.– Nem akarok tippelésbe bocsátkozni. A jelentés mindenesetre minősített hazugságok gyűjteménye. Akik hazánkat támadják, egy dolgot nem tudnak tiszteletben tartani: Magyarország kormánya háromszor kapott kétharmados felhatalmazást. A jelentés azt sugalmazza, hogy a magyar emberek nem elég bölcsek, a történelem során azonban mindig tragédiákhoz vezetett, amikor saját magunktól akartak megvédeni minket. De bármi lesz is a szavazás végeredménye, az alapkérdés velünk marad, jövő májusig ez a vita fogja uralni az európai közéletet. Látszik, hogy felálltak a bevándorláspárti erők, élükön Emmanuel Macron francia elnökkel. Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének is óriási felelőssége van abban, hogy Európa ide jutott.– Azért megy el, hogy megvédje Magyarországot. Ebben a jelentésben olyan ügyekkel vádolják hazánkat, amelyeket már rég lezártunk az Európai Bizottsággal.– Mi úgy látjuk, hogy számos, Magyarországgal szemben elfogult nemzetközi szervezet álláspontját használta fel. A civil szervezetek szerepét sok helyütt megkérdőjelezhetetlennek tekintik, miközben bizonyos szervezetek úgy próbálnak meg beavatkozni országok belügyeibe, hogy soha senki nem választotta meg őket semmire. Az embereket a választópolgárok által megválasztott parlamenti képviselők és az ennek alapján létrejött kormányok képviselik. Mindig elutasítottam azt a megközelítést, hogy a civil szervezetek a társadalmat képviselik egy kormánnyal szemben, ugyanis az emberek minket, politikusokat választanak meg és hatalmaznak fel arra, hogy képviseljük őket.– A franciák úgy beszélnek, mint a gyarmattartók, Magyarország azonban sosem volt francia gyarmat. A forrásokról ráadásul nem a franciák elképzelései, hanem az európai uniós szerződések alapján születik döntés. Azt is vissza kell utasítanunk, hogy a hazánknak juttatott támogatásokat úgy próbálják beállítani, mint nyugati barátaink nagyvonalú adományát, holott ez nem így van. Annak idején az európai uniós szerződések szabályozták, a csatlakozó közép-európai országoknak hogyan kellett megnyitniuk saját piacaikat, amin aztán francia, német, osztrák, holland vállalatok óriási profitokra tettek szert. Ennek ellentételezéseként rögzítik azt a szerződések, hogy ezek az államok támogatásokat kapnak, hogy fejlettségi szintjüket közelíteni tudják a már korábban az EU-ba belépettekéhez.– Nagy harc lesz jövőre a következő hétéves költségvetési ciklusról, az nem kérdés. Akadnak majd, akik azt fogják javasolni, hogy az európai bürokráciára költsünk többet, miközben az EU mérete a britek kiválásával éppen csökken. Vannak, akik a kohéziós alapot, mások a közös agrárpolitikai forrásokat támadják. Az utóbbi kérdésben egyébként éppen egyetértünk a franciákkal, hogy ezt nem szabad megtenni. Kemény vita lesz, de ez így volt mindig.– Nézze, az EU korábban sosem volt olyan helyzetben, mint most, amikor legalább öt történelmi kihívással néz szembe: az ukrajnai háborúval, a britek kilépésével, az energiabiztonság megteremtésével, a migrációs válsággal és a terrorfenyegetettséggel. Éppen ezért mindenki keresi a megoldást, különböző válaszok születnek és evidens, hogy viták alakulnak ki.– Nem akarom beleképzelni magam más országok politikusainak a helyébe. Én azt tudom, hogy amióta a migrációs válság velünk van, az ilyen képmutató európai politikával nem sikerült megállítani a bevándorlási hullámokat. Azóta több mint harminc terrortámadást követtek el, amelyben háromszázharmincan meghaltak és majdnem kétezren megsérültek. Ezeknek a támadásoknak az elkövetői mind migrációs hátterű személyek voltak. Aki nem akar tenni ezen események megismétlődése ellen, az messze van az ép észtől.– Amióta én felelek a beruházásösztönzésért, minden évben nemzetgazdaság-történeti rekordot döntöttünk a Magyarországra érkezett nagyberuházások számában. A tavalyi adat kilencvenhat, a két évvel ezelőtti hetvennégy, a 2015-ös harmincnégy nagyberuházás volt. Emellett a magyar külkereskedelem is folyamatosan új csúcsot ért el 2014 óta: az export összege az elmúlt évben először lépte át a százmilliárd eurót, s a növekedés üteme az idei első félévben hétszázalékos volt. Olyan beruházásiboom van, ami alátámasztja azt a várakozást, hogy a magyar gazdaság négy százalék feletti mértékben növekedhet a következő években. Csak ha a nyárra visszatekintek: az Audi megkezdte Győrben az elektromotorok gyártását, a Mercedes Kecskeméten belefogott második gyára építésébe, a Peugeot- val megállapodtunk, hogy új motorjaikat Szentgotthárdon fogják gyártani és lesz egy BMW-gyár Debrecenben. És van még néhány ágyúgolyó a csőben, a következő egy-két hónapban lesz még nagy bejelentés. Ami a munkaerőhiányt illeti: a munkanélküliség 2010-ben tizenkét százalékos volt, most pedig három és fél. Az előbbi rossz kihívás volt, az utóbbi jó, amit persze kezelni kell. Éppen ezért az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen elkészítettünk egy, az ország versenyképességét növelni hivatott előterjesztést, amit a Pénzügyminisztérium jóváhagyását követően a kormány elé viszünk. Ebben olyan intézkedéseket javaslunk, amelyek adminisztratív eszközökkel segítik majd az alacsony munkaerőpiaci kínálat javítását.– Ezek a támogatások nyilván jól jönnek. Én csak azt mondom, hogy a magyar gazdaságpolitika megteremtette a négy százalék feletti növekedési ütem feltételrendszerét. Hogy mennyi forrás áll majd a rendelkezésünkre, azzal várjuk meg a vitát, és annak megfelelően fogjuk a további lépéseinket tervezni.