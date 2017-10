Óriássátorban az első világháború: ezreket várnak a győri Dunakapu térre

A gömbsátor Győrben a Dunakapu téren lesz felállítva. Kép forrása: Magyar Nemzeti Múzeum

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Többes számban című tárlata a Dunakapu téren felállított 18 méter átmérőjű, kilenc méter belmagasságú gömbsátorban lesz látható.Az eseményről a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban tartott hétfői sajtótájékoztatón Berényi Marianna, az MNM főosztályvezetője és Richweisz Rita kiállítás stratégiai vezetője szavaiból kiderült: szándékosan olyan helyszínt kerestek, ahol sokan fordulnak meg, abban bízva, hogy olyanok is betérnek, akik egyébként nem kíváncsiak a közgyűjteményekre. Az első vidéki állomáson, Egerben 37 ezer látogatót regisztráltak.A kiállítótérben olyan látványos elemek kapnak helyet, mint a frontra induló katonák sorsát jelképező vonatkocsi, egy körhinta, egy villamoskocsi vagy a propagandára utaló óriás írógép. A több mint 700 eredeti tárgy között különlegességek is lesznek, például Horthy Miklós későbbi kormányzó levele, Mednyánszky László ismeretlen katonát ábrázoló portréja, illetve cenzúrázott újságoldalak. Sötétedés után a külső falon a bécsi bemutatóját a nagy háború napjaiban ünneplő Csárdáskirálynő 1971-es feldolgozásának vetítésével emlékeznek arra, hogy a színház a legnagyobb tragédiák idején is népszerű maradt. A tárlat címe egyébként arra utal, hogy a háborúból a katonák mellett a hátország, a családok sem maradhattak ki.

A sajtótájékoztatón Fekete Dávid alpolgármester, Győr I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságának elnöke elmondta: az elmúlt években több száz hadisírt újítottak fel a városban, előadásokat szerveztek, illetve utazó tárlatot vittek a középiskolákba. Győszentivánon megtörtént az első világháborús emlékmű rekonstrukciója, s ménfőcsanaki temetőben lévőt is rendbe teszik – utóbbit a Honvédelmi Minisztérium pályázati támogatásából. Grászli Bernadett, a Rómer-múzeum igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy intézményük idén Andrássy Ilona irathagyatékának kiadásával járult hozzá az emlékezéshez.