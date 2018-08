Nyomravezetőt keres kisfia biciklijéért a győrújfalui édesapa - fotó

Keresik – Janszky Barnabás itt még boldogan ült biciklijén. Kedden azonban hiába lakatolta a sorompóhoz, mire visszaértek, ellopták.

„A tendencia, ami igazán elszomorít: a ’90-es évek óta loptak már el autómat, két motort, kerékpárokat a családban, feltörték a gépjárművemet" – a győrújfalui Janszky Gábor sajnos a héten egy újabb strigulát behúzhat a károk közé. Kedden délelőtt a falu határában az árvízvédelmi töltés sorompójához támasztották le kisfia, a nyolcéves Barnabás kék kerékpárját, a biztonság kedvéért biciklizárat is tettek rá. Mire dél körül visszaértek, már hűlt helyét találták.A kisfiú édesapja úgy döntött, anyagi áldozatot hoz, hogy megtalálja a kerékpárt, s főként az elkövetőt.Kétszázezer forint(!) nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni. „Ez komoly összeg, sokkal több, mint amennyit a kétkerekű ér. Szeretném azonban megtalálni, s beszélni azzal, aki egy gyerek kerékpárját meglovasítja."Évente Magyarországon tízezer kerékpárt lopnak el, legtöbbjük azonosítatlan, s nem kerül vissza a tulajdonosához. Érdemes ezeket bejelenteni a rendőrségen: ezt bizonyítja, hogy augusztus közepén elfogták azt a tolvajt, aki Győrben, az Eszperantó utcában lévő egyik ingatlan elől lopott el egy biciklit. A rendőrség múlt héten is a gazdáját kereste, szerette volna visszaadni jogos tulajdonosának.Három hete Nagyszentjánoson, a vasútállomáson délben loptak el egy kétkerekűt. A kamerafelvételen az is látszik, hogy az illető hátán nagy táska volt és valószínű kockás rövidnadrágot viselt – a Sport utca felé vitte a bringát. Semmi sem szent: szintén augusztus elején Győrben, a Pásztor utcai óvoda elől vittek el egy gyereküléssel felszerelt felnőtt női kerékpárt.A Győri Rendőrkapitányság egyébként ismét akciót hirdet, a kerékpárokat speciális pasztával jelöli meg, mely a városi önkormányzat támogatásának köszönhetően a győri kerékpár-tulajdonosok számára ingyenes. Most és jövő hétvégén (szeptember 1., 2., 8., 9.), a Győri Rendőrkapitányságon (Zrínyi u. 54.) reggel 9 és délután 4 óra között várják a bicikliket. Fontos, hogy a jelölést megelőzően a kerékpár tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolni kell.