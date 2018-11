"Mi a pálya?" - műszaki pályaválasztó fesztivált tartottak Győrben

A piac munkaerőkereslet igényeire reagálva évről évre nő a műszaki pályát választó fiatalok száma. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület idén negyedik éve segíti a szakma népszerűsítését az országos „Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál szervezésével, és támogatja a tehetségek fejlődését az idén is meghirdetett „Működj!" pályázattal. Egyre többen választják a műszaki pályát

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 2018. áprilisi adatai szerint a műszaki és informatikai képzések a legnépszerűbb területek között foglalnak helyet az alap- és az osztatlan képzések között.



A 2018-as felsőoktatási felvételin a műszaki szakok közül egyértelműen a gépészmérnöki kar volt a legnépszerűbb (közel ötezren jelölték meg a jelentkezési lapon, közülük pedig 2 745-en sorolták az első helyre), ezt követték sorban a műszaki menedzser, villamosmérnök, mechatronikai mérnök képzések.



Évről évre felmerül azonban a kérdés, hogy a diákok, mennyire vannak tisztában azzal, hogy egy-egy szak mit takar valójában, mivel foglalkozhatnak a való életben az iskola befejezése után, és mennyiben kínál biztos életpályamodellt egy adott képzettség megszerzése.



A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) hosszú évek óta elkötelezett a pályaorientáció, a szakember-utánpótlás és a tehetséggondozás támogatásában. „Négy évvel ezelőtt indult útjára a "Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál, amelynek fő célja, hogy az ipari szereplők és az oktatási intézmények bevonásával látványos, vonzó, interaktív, élmény alapú bemutatók segítségével felkeltse az érdeklődést a pályaválasztás előtt álló diákokban a műszaki és informatikai pálya iránt, annak érdekében, hogy tudatosan válasszák ezt a hivatást. Ezáltal kívánunk megoldást adni az egyre növekvő műszaki szakember-igény kielégítésére" – mondta Béres József, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke.



Pozitív változás azonban nemcsak a felsőoktatásban, hanem már a középiskolásoknál is tapasztalható. Az elmúlt négy évben érezhetően megnőtt az egyes régiókban a műszaki középiskolákba jelentkezők száma, köszönhetően a „Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál és más pályaorientációs rendezvények, tevékenységek együttes hatásának.



A rendezvény negyedik állomása Győrben volt, ahol csaknem 1500 diák volt jelen. A következő hónapokban további 2 vidéki nagyvárosban is várják az érdeklődő fiatalokat (Szeged és Debrecen). Emelkedik a műszaki szakmák presztízse

„A szakképzés egyre vonzóbb a diákok körében is, kifejezetten a műszaki és informatikai területeken. Ezek a képesítések a szakmán túl biztos megélhetést is kínálnak. Ezért is tartom fontosnak az ilyen rendezvényeket, mert a pályaválasztás előtt álló fiatalok közvetlen betekintést kaphatnak egyes szakterületekbe" – mondta budapesti megnyitó beszédében Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár.



A sikeres karrierépítést segíti, hogy a MEE – együttműködésben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal – október 2-án ismét útjára indította a „Működj!" pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.



A tehetségkutató program célja, hogy a középiskolások bemutathassák az elektrotechnika, az elektronika és az informatika területén megvalósított innovatív ötleteiket, továbbá, hogy felhívja az említett szakterületek meghatározó cégeinek figyelmét az önálló, kreatív és gyakorlati gondolkodású fiatalokra. A pályázat részletei itt találhatók.



„Az elektrotechnikai szakmának a jövőben egyre inkább szüksége lesz a kiművelt, gondolkodó és a minőséget képviselő szakemberekre, hiszen itt is egyre inkább előtérbe került és nagy hangsúlyt kap az innováció, az új megoldások keresése, az üzembiztonság további fokozása. Amikor új szakembereinket keressük egyértelműen hosszútávban gondolkodunk. Már a folyamat legelejétől jelen vagyunk, ami a szakma iránti érdeklődés megszületésével kezdődik, majd a képzéssel és a szakmai tapasztalatszerzéssel folytatódik. Azért is tartjuk fontosnak, hogy évről évre megjelenjünk ezen a rendezvényen, mert itt lehetőségünk van bemutatni az érdeklődőknek a legmodernebb technológiákat, eszközparkot, emellett a tanulni vágyó fiatalok tapasztalt munkatársainkkal is találkozhatnak, akik ösztönözhetik őket a pályaválasztás terén" - emelte ki Gelencsér Lajos, a rendezvény fő támogatója, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.