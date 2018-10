Londonban más fordulaton pörög az ember: egy volt kazinczys diák élménybeszámolója

Már 11. osztályos koromban eldöntöttem, hogy külföldön szeretnék továbbtanulni. Először Amerikába terveztem menni, és feltöltöttem az adataimat egy felvi.hu-hoz hasonló amerikai oldalra. Végzős koromban kerestek meg, volt két Skype-interjúm, majd márciusban kiküldtek egy papírt, hogy sikerült a felvétel

Esztergályos Linda baráti társaságában nincs két ugyanolyan nemzetiségű – van köztük maláj, etióp (ő Dubaiban nőtt fel), dominikai, filippínó (ő pedig az USA-ban nőtt fel), és egy félig német, félig maldívi lány is.

– kezdi Esztergályos Linda, aki Londonban végezte el a Hult Nemzetközi Üzleti Főiskola számvitel szakát.A főiskola nemcsak nevében hirdeti a nemzetköziséget, hiszen – San Franciscótól, Londonon át, Shanghai-ig – a világ nagyvárosai között válogatva, sok-sok helyen kitanulhatjuk az üzleti szféra egy-egy ágát.Az idén diplomázott fiatal, ha itthon maradt volna, akkor is számvitelt szeretett volna tanulni – meg is jelölt 5 különböző egyetemet. Mégis, sok szempontból jó döntésnek érzi, hogy Anglia mellett döntött.„Sok tulajdonságom megmaradt, de sokat is változtam. Még nyitottabb, magabiztosabb, bátrabb, és önállóbb vagyok. Egyre kevesebb dolog tud megbotránkoztatni, és sokkal gyorsabban ráismerek arra, milyen a másik ember".A főiskola London belvárosában van, és a kollégium – ahol Linda az első két évben lakott – néhány méterre található a tanórák helyszínétől.„Ahogy kiutaztam, rögtön mélyvízbe kerültem. Az első év – tanulás szempontból – elég nehéz volt. A lakótársammal és más hallgatókkal viszont jól összebarátkoztam, végig segítettük és motiváltuk egymást, sokat utaztunk együtt, és azóta is elválaszthatatlanok vagyunk".Esztergályos Linda szerint az ember teljesen más fordulatszámon pörög Londonban, és olyan dolgokat is kipróbál, amikre korábban nem is gondolt. „Elkezdtem focizni. Erre sohasem számítottam. Sőt, egy főiskolai művészeti klub elnökhelyettese lettem".Az első 1-2 szemeszterben mindenki szinte csak a tanulásra fókuszált, de miután sorra ügyesen vették az akadályokat, egyre több kirándulást és utazást szerveztek a barátokkal.„Jártunk Dublinban, Berlinben, és több angol kisvárost is megnéztünk. Mindegyik helynek megvolt a maga varázsa. A legtávolabbi, és a legizgalmasabb úti célunk a Dominikai Köztársaság volt. Mindig is szerettem utazni, de eddig csak álmodoztam ilyen helyekről. Egyértelműen az az út vitte a pálmát. Körülbelül két hetet töltöttünk a karibi térségben. A legjobb barátnőm (aki egyben a lakótársam volt) dominikai származású, az ő családját látogattuk meg".Esztergályos Linda az életre szóló élmények megszerzése mellett keményen tanult, és dolgozott. Először kisebb munkákat vállalt el, például hostesskedett, majd a második évtől a főiskolán kezdett dolgozni – tanár- és diáksegéd lett, például matematikából és számvitelből korrepetálta a társait.„Már az első év után pénzügyi területen szerettem volna gyakornokoskodni, angol és magyar állásokat egyaránt megpályáztam. Azt tudtam, hogy a kinti cégekhez még kevés tapasztalatom volt, de azon nagyon meglepődtem, hogy az itthoni munkák esetében elvárás lett volna, hogy magyar egyetemre járjak" – mondja a volt kazinczys diák, aki a második nyártól kezdve már sokkal céltudatosabban indult neki a pályázgatásnak.„Ha Londonban szeretne az ember pénzügyi területen elhelyezkedni, az nagyon alapos keresgélést igényel. Nagyon boldog vagyok, mert meg is lett az eredménye a sok utánjárásnak. A világ egyik legismertebb és legsikeresebb könyvvizsgáló cégéhez jelentkeztem, majd tavaly decemberben kaptam tőlük állásajánlatot" – számol be Linda, aki azóta vissza is utazott, és nekiugrott élete újabb fejezetének.„Az iroda Cambridge-ben van, körülbelül 20 percre fogok lakni onnan. Kezdetben tudom, hogy nehéz lesz, mert pályakezdőként mindenki a legjobb akar lenni, és arra is fókuszálni kell, hogy az emberi kapcsolatok megmaradjanak – ne ennek kárára menjenek például a túlórák. A szüleim bátorítottak, hogy ott keressek munkát, de közben azt is mondták, hogy ne csak az állásomnak éljek majd".