Leszállt a repülő Pérre, megérkezett az EYOF láng Győrbe - fotók

Este 18 órakor várnak mindenkit a győri Városháza elé, ahol ünnepélyes keretek között fogadják majd a lángot és Arany Olajfát. Fellép Szalóki Ági, a Győri Balett, s felcsendül az EYOF-dal is. A The Biebers nem csak az esemény dalát játssza el, hanem ingyenes, 60 perces élő koncertet is ad, amelyre szeretettel várnak minket.Az olasz fővárosból olyan klasszis sportolók kísértek hazánkba a lángot, mint az olimpiai bajnok Pars Krisztián és Berki Krisztián, az úszó Jakabos Zsuzsanna és a kézilabdázó Görbicz Anita.