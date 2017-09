Kiss János és a táncoló idők

A Győri Balett igazgatója 38 éve szerződött a társulathoz. Fotó: Bertleff András

Az alapító tagok után az őket követő generáció is kezdi kitáncolni magát a társulatból, Kiss János balettigazgató két év múlva az igazgatói széktől búcsúzik.– Őrület, mi minden pergett le bennem. Olyan, mintha most lett volna... mikor Iván (Markó Iván, a szerz.) nagy ívű darabjaiban – az Ősök és utódokban, az Álmok urában vagy a Jézus, az ember fiában – pici gyerekként ott futkostak velünk a növendékek... Tanítottam az iskolában is, emlékszem a pillanatra, mikor szerződtettem Balázst. Az érzés ugyanolyan, mint szülőként és igen, most fáj, hogy vége lett az aktív táncoséveinek.– Ezért is vagyok olyan, mint a pereces, aki ugyanazt fújja: a táncművészek megbecsüléséért harcolunk. Az, aki az általános iskola első osztályától készül a hivatására, hogy tizennyolc évesen táncművészként a színpadra álljon, annak nem mondhatjuk azt 25 év szolgálat után, hogy „Köszönjük szépen, viszontlátásra!".– Táncos harcostársaimmal erre keressük a megoldásokat. Elkészítettünk egy olyan életpályamodellt, amely átképzési programokat tartalmaz. Brüsszel után Budapesten volt tavasszal az a konferencia, ahol már működő modellekkel ismerkedhettek meg a résztvevők. Fel kell készítenünk a táncművészeket a változásra, erre szolgál az átképzési program, ami reményeink szerint sikeres lesz. Mi helyben is törekszünk arra, hogy segítsük táncosainkat, akár az együttes bevételéből.Vannak jó példák is előttünk, tudok olyan Győrben végzett táncosról, aki a holland átképzési programban vett részt és most a Pradának az executive menedzsre. Van, akiből jogász lesz, másból virágkötő, masszőr, tanár. Nehéz a táncművészpálya, de megtanít egy olyan fegyelemre és belső tartásra, amire bármikor lehet építeni.– A legfontosabb, hogy ez nem egy formális találkozás volt, hanem előremutató együtt gondolkodás. Sikerült felhívni a figyelmet a beszédes tényre, hogy a magyar táncművészetben a struktúrán belüli társulatok aránya – melyek önkormányzati fenntartásúak, vagy pályázati pénzekből gazdálkodnak – mindössze harminc százalék, a függetleneké, az alternatívaké hetven. Vannak, melyek egyik napról a másikra élnek. Ezekre a bizonytalanul működő együttesekre is ráfókuszáltunk, hogyan lehetne stabilabbá tenni a működésüket. A vízfejű Budapest a táncéletre is jellemző, mindenki ott lökdösődik, most itt voltak Győrben.– Nem az jellemző az országra, mint ami nálunk van. A pénteki találkozón itt voltak a vidéki színházak igazgatói is, jó példával lehettünk nekik azzal, hogy a táncot érdemes beintegrálni a repertoárjukba. Ez sok esetben még mindig attól függ, mennyire kedveli magát a műfajt a direktor. Már az is előrelépés lenne, ha kinyitnák a színházkapukat és befogadnának táncos előadásokat. Úgy érzem, sikerült a konferencián helyzetbe hozni a táncot mint önálló művészeti ág.– A verseny nagyon fontos. Sajnos ismerek kollégákat, akik magukon kívül nem látnak senkit. Nem az a baj, ha egy művész magabiztos és van egója, de figyelni kell a konkurenciát és tanulni tőlük. Csak egyet tarthat szem előtt minden művész: a legjobb akarjon lenni. Ezt pedig csak úgy lehet, ha észreveszi akörülötte lévőket. Minket nem stopperral és centivel mérnek, mint a sportolókat, de mi is versenyzünk. A mi célszalagunk a közönség.

Mi is a tao?



A gazdasági tevékenységet folytató társaságok bizonyos feltételek mellett felajánlhatnak látványcsapatsport és előadó-művészet kategóriákban működő befogadó intézményeknek támogatást.

– A kérdés ma már nem így hangzik el. A társasági adóból működő színházak számára létszükséglet, hogy minél több nézőjük legyen. Óriási viták zajlanak szakmán belül, hogy a népszerű, könnyed darabok vagy az elgondolkodtató művészi irány legyen a meghatározója a magyar táncművészet erővonalának. Nehéz eltalálni, hogy a huzatos Kelet-Európa zaklatott világában hol húzható meg az a határ, amikor még bemegy a néző a színházba egy elgondolkodtató előadásra. Vannak, akik csak a szórakozást akarják és nem hajlandóak bemenni semmi másért a színházba.– Annál, aki nem nézi le a közönséget és a hideg vízből a melegbe dobálja őket.– Abszolút. Volt nálunk Carmina Burana, Klezmer, Queen, Rolling Stones, de volt Kodály, Bartók, Ligeti és Kurtág is.– Zeneileg nagyon komoly est volt, de meggyőződésem, nemcsak ringatni kell, néha fel is kell rázni aközönséget.– Először megijedtem, mikor Velekei Laci szóba hozta, hogy szeretné megcsinálni. A könyv nehéz olvasmány, a film sem könnyű, mégis úgy döntöttem, hogy ebben az álságos világban szembesíteni kell az embereket az álszent értékekkel. Nagyon izgalmas előadásra készülünk.– Az én igazgatói kinevezésem 2020-ban lejár, át kell adni a helyem és befejezem. Akkor leszek negyven éve társulati tag, 29 éve igazgató. Lacit teljesen alkalmasnak találom arra, hogy vezesse a társulatot egy más típusú menedzsmentben. Nem köszönök el végleg, segíteni fogom a munkáját.– Nem én döntök, de azt nem fogom hagyni, hogy a Győri Balett kalandorok kezére kerüljön. Csábító lesz a helyzet és meg fognak jelenni a szerencsevadászok, akik vezetnék ezt a nemzetközi hírű társulatot. Lesz tolongás... Észen kell lennünk.