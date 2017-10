Két új túraútvonalat jelöltek ki Pannonhalma környékén - fotók

Október a vadászoké



Az Illak erdő látogatása októberben vadászat miatt tilos. Fontos tudni, hogy az erdőben egész évben sötétedéstől pirkadatig tarthatnak vadászatot, ezért tanácsos a kirándulást ehhez időzíteni.

Jön a "Hosszúlépés"



A nagy sikerre való tekintettel október 21-én ismételnek először korábbi túrát, a "Hosszúlépést". A borbarátok kirándulása október 21-én szombaton 10 órakor kezdődik. Kutyát pórázzal lehet vinni a túrára. Regisztráció: 96/960-072, pannonhalma@tourinform.hu.

A szakemberek a 12. században már létező Illak erdőben két, 10-15 km hosszú túraösvényt jelöltek ki a napokban."Az önkormányzattal az első csoportos pannonhalmi gyalogtúrát 2015 áprilisban szerveztük. Felemás érzéseim voltak, megfordult a fejemben, hogy érdektelenségbe fullad az egész. Meglepetésre végül a rossz időjárás mentett meg bennünket. Több mint százan érkeztek az első kirándulásra. Ha nem szemerkélt volna az eső, valószínűleg még többen lettünk volna. Ezt követően regisztrációt kértünk minden túrára, mivel száz fő felett több szempontból sem ideális a természetet járni" - kezdte Ress Anita.A pannonhalmi gyalogtúrákat negyedévente hirdetik meg és mindig más tematika alapján állítják össze az útvonalakat. Volt már kifejezetten borbarátoknak összeállított "Hosszúlépés", helyi nevezetességekre fókuszáló "Legendák útja", és "Hidegvérű kalandozások" is. "Utóbbi kiránduláson bemutattuk, hogy a hüllőktől nem kell félni és nem szabad bántani ezeket az állatokat sem. Jó volt látni, hogy a gyerekek megszerették a kis agámát" - mondta Ress Anita.A most kijelölt pannonhalmi túrautak a város főteréről indulnak, itt a TourInform irodában ingyen lehet térképet kérni a két ösvényről. A kék és a piros út is érinti Pannonhalma két természeti szépségét, a Gesztenyés Horgot és az Illak erdőt. Értelemszerűen kék és piros nyilakkal ellátott A6-os méretű táblák mutatják az ösvényeket. A4-es méretű táblák pedig 34 látnivalót jeleznek, köztük a Boldog Mór kilátót, az Imre-herceg hegyet, a Boszorkánydombot vagy a Koldusfordulót."A kirándulásokat kis szellemi játékkal színesíthetik a túrázók, ehhez biztosítunk füzetet. A tervek szerint jövőre fizikai kihívásokra szintén lesz lehetőség a testedzést kedvelőknek. Jelképesen szólva mindig igyekszünk új ösvényeket kitaposni a régiek mellett, ám a lényeg változatlan: minél többen mozogjanak, érezzék jól magukat a természetben" - búcsúzott Ress Anita.