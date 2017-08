Kajárpéc - Egy pillanatra se akarok belesüppedni az önsajnálatba

Barcelonába készül speciális lézeres műtétre Németh Lívia. A 35 éves kajárpéci asszonynál egy súlyos balesetben szerzett tüdősérülés miatt oxigénhiány lépett fel és olyan izomfeszülést okozott, ami mozgásában és beszédben is korlátozza. Gyógyulásáért összefogott a falu.



Négy éve történt az a drámai nap, ami a kajárpéci Németh Lívia életét majdnem végzetesen meghatározta. Miután kislányától elbúcsúzott az óvodában Győrbe indult, munkahelyére.



Útközben autója az egyik kanyarban megcsúszott a szántóról felhordott, az esőtől nyálkássá vált sáron és keresztbe fordult.



Közben egy odaérkező gépkocsi menthetetlenül belehajtott. Lívia súlyos sérüléseket szenvedett. Édesapját egykori tűzoltó kollégái értesítették a balesetről.



– Ők vették ki a lányomat az összetört autóból. Kétségbe estem, hiszen gyakran vonultunk olyan balesetekhez, amikor oldalról történt az ütközés. Ez a legveszélyesebb helyzet, mert a belső szerveket jobbról-balról nem tartja semmi, emiatt összeszakadhatnak, meg a nyakcsigolya is eltörhet így. Szerencse az élettől, hogy Líviával ez nem így történt – mesélte Németh Lajos, majd Lívia vette át a szót.



– Eltörött a vállam, a sorozatos bordatörés miatt, az egyik kiszúrta a tüdőmet. Több műtéten estem át, három hétig kómában feküdtem. Lassan ébredeztem, majd egy idő után pislantással már tudtam kommunikálni a külvilággal. Elsősorban a szüleimmel, akik rendíthetetlenül mellettem álltak és mindent megtettek, és megtesznek értem ma is – idézte fel a vele történteket a 35 éves asszony. – Egy hónapig még a bal

eseti intenzíven tartottak, majd másfél év rehabilitáció következett Budapesten. A tüdősérülés miatt oxigénhiány lépett fel nálam, ennek következménye lett az az izomfeszülés, ami korlátoz a mozgásban és a beszédben is.



A folyamatos gyógytorna, tréning és masszázs eredményeként Lívia mostanára került olyan állapotba, hogy szóba jöhetett az a speciális műtét, amelyet Budapesten javasoltak neki az orvosok. Ettől „felszabadulnának" az izmai, jobb lenne a járása, az egyensúlya és a vérkeringése, javulna a beszéde, könnyebben menne a rágás és a nyelés is. Erre a lézeres beavatkozásra Magyországon nincs lehetőség, ezért most édesapjával Barcelonába készül, ahol szeptember 19-én megműtik, ami előreláthatólag 2 millió forintba kerül.



Mivel a családi kasszát eléggé próbára tették az elmúlt évek kiadásai, ezért az önkormányzat és a kajárpéci civil szervezetek összefogtak, hogy segítsenek. Többek között a Kajárpécért Egyesület elkülönített számlát nyitott, ahová Lívia műtétére várják az adományokat.



A számla száma: 59500629-16290688



Emellett szeptember 2-án 18 órakor jótékonysági előadást tart a Kajárpéci Vízirevű, az időjárástól függően a tájház udvarán vagy a kultúrházban. A bevételt szintén Németh Lívia gyógyulásáért ajánlják fel.



– A történteket teljességgel nem lehet soha feldolgozni, de a mostanihoz hasonló, felém irányuló segítőszándék mindig új erőt ad. Ahogy szinte kimeríthetetlen szeretetforrást jelentenek számomra a szüleim, a kislányom, a barátok, a volt kollégáim és a falubeliek – hangsúlyozta az asszony. – Fontosak a mindennapjaimban Szabó Péter motivációs tréner könyvei, előadásai. Az interneten találtam rá, azóta minden gondolatával a pozitív életszemléletet erősíti bennem. A műtéttel kapcsolatban sincs semmiféle félelmem, nincsenek kétségeim, tele vagyok reménnyel, bizakodással és derűvel. Egy pillanatra se akarok belesüppedni az önsajnálatba, a bánkódásba és az emésztő aggodalomba.