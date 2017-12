Jövő pénteken átadják a Metro-csomópontot Győrben

Fotó: Kisalföld-archívum

Karácsony előtt három nappal átadják a forgalomnak a 83-as főút és az M1-es autópálya csomópontját Győrben - közölte Kara Ákos, a kisalföldi megyeszékhely egyik országgyűlési képviselője. Az autópályáról a le- és felhajtás is az autósok rendelkezésére áll majd december 22-től.Az 1,4 milliárdos projekt azonban nem zárul idén. A beruházás során épül még egy harmadik körforgalom, illetve ehhez az új csomópontig is kétszer kétsávossá bővítik a főutat.A kétszer kétsávos győri bevezető szakasz 960 m hosszú lesz, ha végeznek a szakemberek a munkával. A csomópont teljes korszerűsítése várhatóan jövő nyáron fejeződik be, de azt már most kijelenthetjük: december 22-től sokkal biztonságosabb lesz a csomópont, ahol korábban oly sok súlyos baleset történt.