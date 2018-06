Jön a Presztízs-különszám a megye erőforrás-térképével - fotók

A megyei kereskedelmi- és iparkamara székházában sajtótájékozató keretében mutatták be tegnap Győr-Moson-Sopron megye 2018-as Erőforrás-térképét. A Presztízs különszámos kiadvány több partner és kiadónk összefogásának eredményeként születhetett meg.Kalmárné dr. Hollósi Erika, a kamara megbízott titkára azzal kezdte, hogy két év után térképezték fel ismét a megyei erőforrásokat azzal a céllal, hogy hiteles és naprakész tájékoztatást adjanak a megyei vállalkozásoknak. „A kiadványban található statisztikai elemzések, információk a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig minden piaci szereplőnek hasznosak lehetnek" – mondta a titkár.Kiadónk szerkesztőségvezetője, Werner Krisztina arról beszélt, hogy az elmúlt években sok minden történt a megye gazdaságában, ezek megértéséhez kulcsot kínálunk a kiadvánnyal. „Érezhetően jelentős változás, hogy a megye gazdasága végleg megérkezett a digitális világba, a másik az egyre égetőbb munkaerőhiány. Ám a kiadványban található adatok között a megoldás is olvasható."A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatója, dr. Horváth Szabolcs számokkal szolgált. Tavaly a Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozások 333,5 milliárd forint adót fizettek be, ez majdnem öt százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – az adócsökkentés ellenére. A megyei székhelyű munkáltatók által foglalkoztatottak száma 180 ezer, ez az öt százalékos bővülés az országos átlag duplája. A vidéki megyék rangsorában Győr-Moson-Sopron több szempontból is az élen áll.A kiadványban a fontos gazdasági statisztikák mellett a térség legjelentősebb vállalkozásai mutatnak új és szebb jövőképet az érdeklődő munkavállalóknak. Megmutatják, hogy miért is érdemes 2018-ban munkába állni egy olyan munkahelyen, ami biztos hátterével, ösztönző bérrendszerével, juttatásaival, képzéseivel méltó fundamentuma lehet egy család megalapításának. A NAV, a statisztikai hivatal, a munkaerő-gazdálkodást segítő állami szervezet által közölt tendenciákból pedig a munkaadók vonhatnak lekövetkeztetést, mire kell még jobban fókuszálni a munkaerő megnyerése érdekében.