Indul a háromhengeres motor sorozatgyártása a győri Audiban

Ma indult az első háromhengeres motor sorozatgyártása az Audi Hungariánál. Az 1,0 literes Otto-motor 63 és 85 kW-os teljesítményével egy újabb hatékony és nagy teljesítményű erőforrás Győrből.„Motorgyártásunk rugalmasan felkészül a járműgyártás új trendjeire“, mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke. „Az alternatív meghajtások gyártásának elindítása mellett folyamatosan fejlesztjük belső égésű motorjainkat is. Az új háromhengeres motor sorozatgyártásával egy további hatékony és nagy teljesítményű erőforrással bővül termékportfóliónk.“Innovatív megoldások biztosítják a háromhengeres motor hatékony és környezetkímélő működését, mint például a nagyobb teljesítményű turbófeltöltő és a motorközeli részecskeszűrő, amely 90%-kal csökkenti a közvetlen befecskendezésű Otto-motorok részecske-kibocsátását. Emellett a háromhengeres motor össztömege mindössze 92 kg.A háromhengeres motort a Volkswagen Konszern különböző modelljeibe építik be, többek között az Audi A3, Volkswagen Golf, Seat Leon és Seat Ateca modellekbe.A háromhengeres motor gyártásához az Audi Hungaria átépítette a mechanikus megmunkálás területét és a gyártósort is. Ennek köszönhetően a munkatársak egyszerre négy különböző motorvariánst tudnak gyártani az Audi Konszern legrugalmasabb motor-gyártósorán: a most induló háromhengeres motor mellett aktuálisan az 1,2 literes, 1,4 literes és az 1,5 literes négyhengeres Otto-motorok gördülnek le erről a gyártósorról.„6 000 munkatársunkkal évente mintegy kétmillió motort gyártunk. Ezzel a teljesítménnyel mi vagyunk a világ egyik legnagyobb motorgyártója“, mondta Herbert Steiner, az AUDI HUNGARIA Zrt. motorgyártásért felelős igazgatósági tagja. „Jelenleg három-, négy, öt-, hat-, nyolc- és tízhengeres motorokat gyártunk a Volkswagen Konszern 32 telephelye számára.“2018-ban tovább bővül az Audi Hungaria termékpalettája, hamarosan a jövőbemutató e-motorok gyártása kezdődik meg a vállalatnál. A sorozatgyártás előkészületei már teljes gőzzel folynak.