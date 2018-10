Íme Győr kajatérképe: ezeket rendeljük házhoz a leggyakrabban!

A győriek szeretik az online ételrendelést. Ez eddig is tudható volt a piacvezető NetPincér statisztikáiból. Ami viszont meglepő, hogy az országban sehol máshol nem ennyire egyértelmű a gyorsételek dominanciája. Vannak városok, ahol jól fogy a pizza, másutt a hamburger vagy a gírosz nagy kedvenc. Győrben viszont ez a három – klasszikusan gyorsételnek számító – fogás dominál.A pizza az összes házhoz szállított étel 46 százalékát adja, ami főként a férfiaknak köszönhető, hiszen az olaszos étel többségét ők rendelik. Ez is több, mint a 41 százalékos országos átlag. A hamburger viszont sehol nem ilyen kedvelt, hiszen közel négyszer (!) annyi fogy belőle, mint másutt, ahogy a gírosz részesedése is négyszer akkora, mint a magyar átlag.Ha a NetPincér által összegyűjtött adatokat nézzük, a fogások közül kiemelkednek még a szárnyas ételek. Győr ételrendelési térképe eleve színes, hiszen sokféle étterem sokféle konyháját kóstolhatjuk meg. Ezért is érdekes, hogy levesből alig harmadannyi fogy, mint másutt, és nem igazán kedveltek a távol-keleti fogások, a wok ételek és a sushi.De a tésztaételek sem tartoznak a győriek kedvencei közé, és salátafélékből is fele annyit rendelnek itt, mint az ország más tájain.A NetPincér azt is számon tartja, hogy melyek a város kedvenc pizzafeltétjei. Sorrendben a sonka, a hagyma, a kukorica, a bacon és a fokhagyma a legkedveltebb, ha futár viszi ki Győrben a pizzát, illetve férfiak esetén ezt egészíti ki az olaszkolbász. Ez nem tér nagyon más városoktól, ami viszont igen, hogy a győriek kétszer annyi tejfölös alapú pizza fogy, mint bármely más városban.A győriek hétvégén szinte el is felejtik, hogy online is rendelhetnek ebédet és vacsorát. Miközben az országos adatok azt mutatják, hogy a magyarok többsége csütörtökön és pénteken enyhítik ételrendeléssel az éhségüket, Győrben a kedd és a szerda jelentik a csúcsnapokat.Amiben Győrhöz fogható város kevés van az országban, az a palacsinta imádata. Bár a város nem nevezhető kifejezetten édesszájúnak, ha a városban valaki desszertet rendel, az esetek 85%-ban palacsintát kér! A statisztika 7 százalékkal még képes kimutatni a somlói galuskát, viszont a harmadik helyezett tiramisu, részesedése már alig mutatható ki.