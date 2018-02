Halálra verte azonos nemű zaklatóját Győrben - Meglepő csavar a per végén - fotók

Fotók: Bertleff

A súlyosítást kérő ügyész, dr. Fejes Péter szerint a vádlott tettére nem mentség a másik férfi szexuális közeledése. Árnyaltabban látta a Győri Ítélőtábla a győri Ipar utcában történteket, dr. Zólyomi Csilla tanácsa jogerősen megváltoztatta a minősítést s így a korábban kiszabott 13 évet 6 évre enyhítette.

G. Péter 70 felé járt, a most elítélt S. László pedig 47 éves volt, a másik gyerekként ismerte. S. Lászlónak nem volt hol lakni, beköltözhetett hozzá azzal, hogy segít a felújításnál. Csakhogy a férfi mást is akart, s zaklatta naponta, pedig világosan kiderült, hogy lakótársa nem kér ebből.S. László próbált menekülni a helyzetből, végül sikerült munkát kapnia segédmunkásként, másnap kezdett volna. Barátnőjével költözni akart, ezt jelentette be azon a tragikus napon S. László a férfinak, akivel reggeltől ittak. A zaklató magasabb fokozatba kapcsolt, holott már korábbi obszcén szavai, tapogató kezei, fürdőszobai benyitogatásai is kiváltották a dühödt reakciót. A fiatalabb egyszer nyakon vágta. Ezúttal is hajtogatta neki a zaklató, hogy meg kell hálálni a lakhatást, s most nem állt le, bármit is mondott neki a férfi. „Hagyd már abba, csak egy napig kell már kibírnod és elmegyek." Megragadta őt az idősebb, az asztalra próbálta tenni, tapogatta a nemi szervét.Ekkor „borult el az agya" S. Lászlónak, ütötte-verte a másikat, sorozatos bordatöréseket okozott, végül huszonhárom erőbehatást állapítottak meg. A rettenetesen megvert férfi az ágyra mászott, S. László pedig lement a kocsmába, cigit sodort, aztán visszatért. Ekkor látta, hogy a másik halott, hívta a mentőket.A védelem azt indítványozta, hogy halált okozó testi sértésre változtassák a 13 év kiszabásával járó emberölést, mivel szerinte védence nem akart ölni. Az ügyész és a bíróság viszont úgy látta, hogy a mód, például a négyszeres bordatörés ennek ellentmond, s legalább eshetőleges szándékot bizonyít: a halál lehetőségébe az elkövető belenyugodott. De dr. Bálint Roland ügyvéd szerint védence nem belenyugodott a halálba, inkább csak bízott benne, hogy nem történik meg.

A bíróság úgy látta, az egyébként ritkán megállapított erős felindulás kimondásához szükséges erkölcsileg méltányolható indulat és külső ok itt adott volt. Ugyanakkor a 2-től 8 évig terjedő keretben a középmértéktől felfelé mozdultak el a hat év börtönnel, főként a különös durvaság miatt. Az ítélet jogerős.A férfi azóta előzetesben van, azt is beszámítva legkorábban 2 év, 10 hónap múlva szabadulhat. Ügyvédje beszélt vele az ítélet után, védence örült.– Talán könnyű azt mondani, hogy elköltözhetett volna, sajnos nem volt választása, pedig kezdettől fogva idegenkedett a sértettől. Sokszor elmondta, elszakadt a cérna, nem akart ölni, csak azt akarta, hogy megszűnjön ez a helyzet.