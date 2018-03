Gratulálunk! Győri tűzoltó kapta `Az év zászlósa´ kitüntető címet - fotók

Huszár Béla két tűzoltó olimpián is részt vett. Képek: Ruskáné Takács Anita tű.szds. és Jóri András (BM OKF)

Huszár Béla sokoldalú tűzoltó, több eszköz kezeléséről szerzett vizsgát az évek során.

A kitüntető cím átadása.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott ünnepségen tűzoltósági kategóriában "Az év zászlósa" kitüntető címet egy győri hivatásos tűzoltó kapta meg -a megyei katasztrófavédelem honlapja. Huszár Béla tűzoltó zászlós több mint huszonegy éve, 1996. december 1-jén került a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományába. Ez volt az első munkahelye, ma már tapasztalt, öreg tűzoltónak számít."A katonaság után fogalmazódott meg bennem, hogy ezt az egyenruhás hivatást válasszam, a döntésemet azóta sem bántam meg. 1997-ben elvégeztem a tűzoltó alaptanfolyamot és a Győr Városi Tűzoltóságra kerültem beosztott tűzoltóként. Szerettem és szeretek is vezetni, úgyhogy körülbelül fél év után sofőr lettem. Az egyes, néha a kettes fecskendőre vagyok beosztva, így a legtöbb tűz-és káresetnél ott vagyok. Újoncként, sőt már korábban is felnéztem a tűzoltókra, sokra tartottam a munkájukat.A legtöbbet a második szolgálatparancsnokomtól a győri katasztrófavédelmi kirendeltség jelenlegi vezetőjétől, Sári Ákostól tanultam, aki emberileg, szakmailag, szolgálatparancsnokként és a munkához és a sporthoz való hozzáállásában is példaképet jelentett számomra. Több mint tíz évet szolgáltam mellette. Az évek során különböző kisgépekből, szivattyú kezelésből, valamint különleges szerek kezeléséből is levizsgáztam, mentorképzésen is részt vettem."A zászlós nemcsak tanulja a szerek és berendezések kezelését, hanem tanítja is, így a többi között az új Rába gépjárműfecskendő, illetve a többi fecskendő kezelését is oktatja a fiatal megyei kollégáknak. Mint mondta, szívesen adja át tapasztalatait a többieknek, sokan fordulnak hozzá saját csoportjából is különböző műszaki ügyekben.Huszár Béla a győri tűzoltósportverseny-csapat tagjaként évekig sikeresen szerepelt az országos versenyeken, nagy kedvence volt a horoglétra mászás. 2001-ben és 2013-ban részt vett a tűzoltó olimpián is. Ma már inkább buzdítja a fiatalokat, hogy versenyezzenek és segíti a fizikai felkészülésüket. Ha ideje engedi, a hosszú távfutást gyakorolja, van már a háta mögött néhány maraton, mert mint mondja, az kikapcsolja.A zászlós egy kislány és egy kisfiú édesapja, szabadidejében sokszor viszi Marcellt fociedzésre. Úgy tűnik a tűzoltó apuka sportszeretete öröklődött.