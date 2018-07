Fogyasztottak az ART új versenyautóján Győrben

A Széchenyi-egyetem nemzetközi szintéren is nagyon eredményes hallgatói csapatai (SZEnergy, SZEngine, SZEnavis) közé tartozó, a Formula Student sorozatban versenyző Arrabona Racing Team új versenyautója, az ART_05 tizenhárom kilogrammot fogyott a tavalyi modell, az ART_04-hez képes. Százhatvannyolc kilogrammról százötvenötre sikerült lefaragni a súlyát. Nagyon sok mérnöki munkával természetesen.

Az alkatrészeket szimulációkkal optimalizáltuk, hogy a lehető legnagyobb igénybevételt a lehető legkisebb tömeggel bírják. Így sikerült a tizenhárom kilós fogyást elérni. Az aerodinamika is jelentős tömegcsökkenésen ment át. Az egyik FIEK-laborban kialakított helyiségben mi magunk gyártjuk az elemeit. Tavaly volt először teljes aerodinamikai csomag versenyautónkon, idén már e téren is tapasztaltabbak és okosabbak lettünk, így tudunk kísérletezni a gyártás során is. A legjelentősebb tömegcsökkentési potenciál az autó legnagyobb alkatrészéből érhető el, a vázból. Ez az előző évi 33 kilogrammról 29-re csökkent úgy, hogy megtartottuk a szükséges merevséget"

A bemutató utáni nap első próbaköreinél ott voltunk. Hangyabolyként nyüzsgött az összeszokott csapat, erőtől duzzadt az autó, a gázfröccsök tekintélyt parancsoló dübörgése átjárta a teljes campust.

– mondta Gudra Gabriel.A minden évben, minden versenyszezonban új autóval előrukkoló csapat idén először a futóműhöz nyúlt hozzá, ami teljesen új kialakítást kapott, ez pedig magával vonta azt, hogy az autó többi elemét is módosítani kellett. Az Arrabona Racing Team hat részlegből tevődik össze, járműdinamika, hajtáslánc, karosszéria, elektronika, aerodinamika és management részlegből áll a csapat. Természetesen összehangolják a munkát, és az együttműködés nagyon sikeres volt az autó megújításában.

Idén már nagyobb lendülettel tudtuk fejleszteni az autó aerodinamikai mutatóit is. 400 newton leszorítóerőt sikerült produkálni a korábbi 355-höz képest 15m/s sebességnél. Ez a bizonyos aerodinamikai csomag tizenkét kilogrammot nyom egyébként. Az autó erőforrása a SZEngine EVO 6-os motorja, ami 55 LE teljesítménnyel bír. Emellett az ide évben a SZEngine újításai közé tartozik az etanol üzemanyagra való áttérés is"

A Járműfejlesztési Tanszék előtti útszakaszon installációs köröket tett az új autó.

– mondja Gudra Gabriel a partner hallgatói csapat tagjait is megemlítve, akikkel együtt fejlesztették a versenyautót.„Az első verseny, ahol az ART_05 bemutatkozik, a zalaegerszegi Formula Student East lesz, a ZalaZone tesztpályán július 17-én. Utána megyünk a Formula Student Austriára, a spielbergi Red Bull versenypályára július végétől, augusztus közepén pedig részt veszünk a FS Germany-n. Így néz ki a versenyszezonunk. Mivel az autó felülmúlja a tavalyi modellt, a konstrukció szépen összeérett, eredményekben is szeretnék túlszárnyalni az elmúlt éveket. Az első tesztek nagyon bíztatóak, az autó nagyon jól működik. Nem volt olyan meghibásodás, ami fejtörést okozott volna" – mondja a csapatvezető, hozzátéve, hogy az autó bemutatása után már a tesztek következnek. Szeretnének az ART_05-tel a lehető legtöbbet gurulni, hogy fel tudjanak készülni a lehetséges problémákra, mindenre, ami csak szembe jöhet még velük.A csapat négy állandó és egy tartalék pilótával készül a versenyekre. A FS mind a négy versenyszámára, a gyorsulásra, a skidpadra, az autocrossra és az endurance-ra is speciálisan edzik a hallgatókból álló pilótákat, akik heti három alkalommal készülnek a megpróbáltatásokra.A Rollout rendezvény iránt tanúsított óriási érdeklődés is jelzi, hogy milyen nagy presztízst vívott ki magának az Arrabona Racing Team. Idén már nyolcvan támogató segíti őket, a szponzori kör egy év alatt harminc százalékkal nőtt. A cégek hozzáállása nagyon pozitív, nem véletlenül, hiszen a csapattagok jól felkészültek, széleskörű gyakorlati ismereteket szereznek az egyetemen az ART-nál töltött évek alatt. Készen arra, hogy a leginnovatívabb vállalkozások szolgálatába álljanak.