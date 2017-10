Figyelem! Fokozódik a helyzet, miközben építik az új győri turbókörforgalmat - fotók

A Tihanyi út majdnem lenyomta a Szigethy-t



Győrben az állandó közlekedési problémákat fokozza, hogy egyre több autó vesz részt a forgalomban. Ameddig a '80-as években 1000 ember 75-80 kocsit hajtott, most ez a szám 350 körül mozog. Friss felmérés szerint a Szigethy-Tihanyi csomópontban 16-17 óra között 2689 járművet számoltak össze. Ennek 47 százaléka volt a Tihanyi Árpád úti két ág (belváros felőli és kórház felőli) forgalma. A kétszer egysávos Tihanyin tehát közel annyi autó haladt, mint a kétszer kétsávos Szigethy-n.

Az új turbókörforgalom mellettaz a 200 méteres útszakasz is, amely összeköti a kereszteződést a köztemető előtti körforgalommal. Köntörfalazni nem érdemes: a munkaterületté vált győri körforgalomban a helyzet csak fokozódik év végéig. A kamionok nehezen fordulnak az egyre szűkülő útfelületen. A saját szemünkkel láttuk a helyszínen, ahogy Renault vezetője szemtelenül kivágott egy kamion elé."Ezeket a veszélyforrásokat el kell kerülni. Jól látszik, hogy a kamionsofőrök több ponton 2-3 cm-re manővereznek más járművektől, forgalomtechnikai eszközöktől. Ez a pár cm emberi hibahatáron belül van. Az ehhez hasonló szűk helyeken rendkívül nehéz irányítani a több tonnás monstrumokat vagy fékezni velük" - kommentálta a látottakat Máthé-Tóth Péter. A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke szerint az autósok arra számítsanak év végéig, hogy tovább szűkül majd a járható út felülete a forgalmas körforgalomban.Teljes útzár biztosan lesz valamelyik ágon, pontos időpontja még nincs - leginkább a munka előrehaladásától és a kivitelező kapacitásától függ, hogy pontosan mikor. Amikor a jövő év első negyedében aszfaltozzák Győr új turbókörforgalmát, akkor 2-3 napig biztosan nem használhatjuk a csomópontot.Visszatérve a nehézségekre, közeleg Halottak napja. A nádorvárosi köztemetőbe ilyenkor kihívás eljutni, most hatványozottan nehéz lesz. Azok az autósok, akik nem visznek idős embert elhunyt szeretteikhez, közelítsék meg a köztemetőt a Külső Baross úton és parkoljanak a Lajta úthoz közeli lakótömbök mellett. 350-400 m-re a temetőtől jó eséllyel találnak szabad helyet.A helyzetet nehezíti, hogy a megyeszékhely balesetveszélyes kereszteződését a 83-as főút ménfőcsanaki szakaszán, a Metro áruháznál azonos időben építik át a turbókörforgalom kialakításával. Az M1-es autópálya közeli fel- és lehajtóját lezárták a 83-ason. Így gyakran halad lépésben vagy áll a kocsisor az 1-es főúton a reggeli és délutáni csúcs idején. A 82-esre most nem érdemes letérni a sztrádáról, a 81-esen azonban még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Innen viszonylag rövid úton el lehet jutni Adyváros, a Belváros és az ipari területek irányába is.Az új győri turbókörforgalom geometriájának kivitelezése előtt a kötelező közműkiváltásokat végzik jelenleg a szakemberek. A Szauter úton jól állnak a kétszer kétsávossá bővülő 200 m-es útszakasszal. Ha minden jól megy, ezt az útszakaszt akár idén birtokba vehetik az autósok. Addig a türelem legyen velünk.