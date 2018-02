Fiatal tűzoltók állnak szolgálatba megyénkben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban február 16-án százhuszonhárom tűzoltó végzett. A pénteki rendezvényen a tűzoltók ünnepélyes keretek között tettek esküt, ők az ország különböző hivatásos tűzoltó-parancsnokságain állnak szolgálatba a napokban.Az ünnepségen Kontrát Károly miniszterhelyettes mondott köszöntőt. Beszédében az alapképzésben végzett hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, ez a nap mindannyiuk életpályájában mérföldkőnek számít, hiszen ezentúl hivatásos tűzoltóként szolgálnak majd. „A katasztrófavédelem kötelékében védik majd a magyar emberek biztonságát és óvják az emberéleteket és a vagyonbiztonságot." – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta, a biztonság ma a legfontosabb közösségi érdek, a most végzetteknek is kiemelkedő szerepük lesz ennek garantálásában.A rendezvényen Kontrát Károly miniszterhelyettes és dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató elismeréseket is átadott. A tűzoltó szakképzésben nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredménye és a közösségi munkája elismeréseként dicséretben részesült Mészáros János tű. őrmester, Ruzsek Ferenc tű. őrmester, Horváth Bence tű. őrmester és Takács Bálint tű. őrmester.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a frissen végzett hallgatók közül kilenc fiatal tűzoltó kezdi meg szolgálatát. Hárman, - Szomolányi Máté, Prohászka Ákos és Burján Gergő tűzoltó őrmesterek - Győrben, Földes Ádám és Vida Levente Mosonmagyaróváron, Horváth Bence és Németh Viktor Sopronban, míg Braun Ádám és Horváth Vendel tűzoltó őrmesterek a Kapuvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon állnak szolgálatba -Az újoncokat Báner Attila tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes az igazgatóság vezetőinek jelenlétében köszöntötte. Az ezredes gratulált a tűzoltóknak a képzés sikeres elvégzéséhez, akik átvették kinevezési parancsukat. Az igazgatóhelyettes kiemelte Horváth Bence tűzoltó őrmester teljesítményét, ő kiváló tanulmányi eredményéért dicséretben és tárgyjutalomban részesült a fővárosi ünnepségen.

Az ezredes köszöntőjében elmondta, hogy biztos sokuk gyerekkori álma teljesült azzal, hogy mostantól tűzoltók lesznek, de munkájuk rendkívüli felelősséggel is jár. A vezető elmondta, hogy a szakmai alázat nagyon fontos, és a vezetőik és az idősebb kollégák tanácsaira, tapasztalataira is nagyon figyeljenek, hiszen csapatban dolgoznak, ahol nemcsak magukért, egymásért is felelősek. Az igazgatóhelyettes gyors beilleszkedést, eredményes munkát és felfelé ívelő, szép pályafutást kívánt a fiatal tűzoltóknak.