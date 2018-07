Fenyő Miklós koncert Győrben a Dunakapu téren - fotók

Fenyő Miklós, a rock and roll élet hazai királya több évtizedes pályafutása során megszámlálhatatlanul sok koncertet adott már. Július 21-én Győrben a közönség több száz nagy sikerű slágeréből hallhatott egy másfél órás összefoglalót. Fenyő Miklós és csapata, a Fenyő Gyöngye zenekar, a Csacska Macska vokál és a Jampi Angyalok táncosai mindent megtettek annak érdekében, hogy aki eljött a koncertre, nagyszerű élménnyel gazdagod

KorábbanA tervek szerint lesz koncert

A szervezők folyamatosan figyelik a meteorológiai jelzéseket, ami alapján – a 19:30-as állás szerint – 20:30 órai kezdettel megtartjuk a Fenyő Miklós koncertet a Dunakapu téren"

- olvasható a vasárnap este kiadott közleménybenTermészetesen a szervezők továbbra is figyelik a jelentéseket, s amennyiben hirtelen változás állna be az időjárásban, akkor - akár menet közben is – beszüntethető a koncert. Ez azonban csak vihar esetén szükséges, a jelenlegi előrejelzések alapján bíznak abban, hogy erre nem lesz szükség.