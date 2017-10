Bebicikliztük Győrt és vitatható közlekedési helyzeteket vadásztunk - fotók

részletek itt. Nyerjen kerékpáros lámpákat és tekerjen biztonságban -

Győr kerékpáros közlekedésfejlesztési tervén már új nyomvonalon halad az EV 6.

"Meghatározott útvonalon tekerünk körbe Győrben. Minden problémás szakaszon megállunk, hogy átbeszéljük a helyes közlekedés szabályait. A párbeszéd közben lehetőség lesz arra, hogy véleményt formáljunk a meglévő forgalomtechnikai megoldásokról. Ahol pedig szükségesnek érezzük, érveljünk a változás mellett" - ezekkel a mondatokkal indította útjára a csapatot Tóth Péter, a Keret elnöke.A remek ötleteket felvető bringázáson részt vett Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója, Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetője, a Széchenyi-egyetem több hallgatója. Elejétől végig a csapattal tartott a Kisalföld újságírója.A Széchenyi térről indultunk és rögtön a 22-es csapdájába kerültünk. A Jedlik Ányos utcából indultunk a Kossuth híd felé. A belvárosi utca a gyalogosok és a kerékpárosok fix összezördülési pontja. A korzózók közül sokan kérdezik: szabad kerekezni itt egyáltalán? A válasz tömören: a Jedlik utca része az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros hálózatnak. Igaz, valóban veszélyes itt tekerni. A térhez közeli vendéglátóhelyek teraszai oly mértékben szűkítik a Jedlik utcát, hogy gyakran a gyalogosok alig férnek el. Az EuroVelo 6 új nyomvonala már nem erre fog vezetni. A gyalogosok érdekében egyelőre lassítsanak vagy tolják a drótszamarat a bringások az Aranyhajó közelében.

Mikor haladjunk át a zebrán?



"Ha int az autós, hogy mehetünk. Ez a biztos" - ezt szokta javasolni Makai Zsuzsanna diákoknak, ovisoknak. Valóban biztonságérzetet nyújt, ha a kormány mögül jelez az autós. Sokan tesznek így, de nem elegen.



Sok bringás alkotmányos jogának érzi, hogy övé az elsőbbség a gyalogátkelőhelyeken. Ez a KRESZ szerint sincs így. Ha elengedi az autós a kerékpárost, tiszteljük meg azzal, hogy megköszönjük neki a gesztust. Intsünk mi is a kezünkkel, legyünk szimpatikus bringások.

A témát folytatjuk



Tóth Péterrel és a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnökével, Máthé-Tóth Péterrel hamarosan újra bringára pattanunk, hogy megbeszéljük a vitatható forgalomtechnikai megoldásokat Győrben.

Miközben átértünk Révfaluba, sokadszorra bántotta a szemünket: egyesek szívesen sétálnak a Kossuth híd kerékpáros sávjain. Az előbb említett gesztust, amit a bringások tesznek a Jedlik utcában, képzeletbeli tökéletes világban visszaadhatnák a hídon a gyalogosok. A révfalui hídfőnél felmerült: azért gyalogolnak a kerékpáros sávon, mert a tiltó tábla túl magasan van. Az útügyi előírások szerint a kerékpárutak felett 2 m 50 cm magasan kell elhelyezni a jelzőtáblákat.Az is szóba került, hogy a táblát szándékosan nem veszik észre a gyalogosok. Azért használják a kerékpáros sávot, mert a bal oldalon nem kell zebrán átmenni a híd belvárosi oldalán. Így megállás nélkül folytathatják az útjukat a városmagba. A sétálók között gyakran látni kutyát sétáltatókat, akik a Dózsa rakpart felől átsétálnak a Móricz Zsigmond rakpart felé, majd vissza, de nem mennek át a gyalogosok számára fenntartott oldalra, megspórolva egy-vagy két gyalogátkelőhelyen való átkelést. Ez napi szintű rutinnak tűnik és aligha a tábla helyzete miatt választják a rövidebb utat.A Híd utca-Ráth Mátyás tér ideális terep volt, hogy elmélkedjünk a körforgalmakról. Győrben rengeteg csomópontot építettek át körforgalommá, de nem mindenhol egységesek a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok. (Erre a kérdéskörre írásunk második részében részletesen kitérünk.) A Kossuth utca felől a Híd utca irányába nehezítő tényező, hogy a kétsávos kerékpárút egysávos lesz.A fő gond mégis "filozófiai". Ha a bringások az autók mellett egy az egyben betekerhetnének a körforgalomba, feltehetőleg sokkal több idegszála maradna épen az autósoknak. A bringások is jobban megszoknák, hogy a közlekedés felelősségteljes műfaj, figyelni kell egymásra. A KRESZ azonban úgy szól: ahol kerékpárút rendelkezésre áll, ott bringás nem veheti igénybe belül a körforgalmat. Pedig a vázolt módon sokkal gördülékenyebb lenne minden szereplő számára a közlekedés. Az autósok nem bosszankodnának azon, hogy a bringás vajon leszáll a zebra előtt vagy simán átsuhan. Ráadásul ha szabály szerint áttolják a kerékpárt az átkelőhelyen, gyakran ez veri ki a biztosítékot a kormány mögött ülőknél. Ez a megoldás ugyanis a leglassabb.Jó volt látni, hogy tavaly őszi tesztünkhöz képest klasszisokkal több bringás használt első és hátsó lámpát az esti szürkületben. Aggasztó ugyanakkor, hogy mind többen nyomkodják a telefonjukat kerékpározás közben. Ezt szigorúan tiltja a KRESZ és valóban rendkívül balesetveszélyes. Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy ennél a pontnál jegyezte meg: múltkor egy telefont nyomkodó fiatalembert az egyetem környékén megállítani alig tudtak. Nem elég ugyanis, hogy a telefonját figyelte, közben fülhallgatón zenét is hallgatott.