Balesetek és útépítés miatt újabb dugókra kell számítani az M1-esen

A műszaki mentési munkálatok idején a forgalom a leállósávban halad.Az M1-es autópályán, Budapest felé - Tatabánya térségében - az 57-es km-nél a korábbi balesetnél újra mindkét forgalmi sáv járható. Csém - Budapest útvonalon összesen 40-45 perc plusz menetidővel kell készülni!Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 26-os km-nél munkavégzés miatt elkerítették a belső sávot. Lelassult a haladás, közel negyed órával hosszabb az átjutási idő. Valamint a 113-as km-nél baleset történt, csak a leállósáv járható, így ott is araszoló kocsisorra kell számítani!A főváros felé a 61-es km-nél, a Tatabánya-centrum csomópontnál befejezték a leterelést, így újra mindkét forgalmi sáv járható. Még mindig jelentős menetidő növekedéssel kell számolni az autópályán, illetve a térségben is.Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé, a 91-es km-nél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. 10-15 perc az átjutás.Az M1-es autópályán, Budapest felé az 57-es km-nél - Tatabánya térségében - három kamion ütközött össze. A főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a 61-es km-nél, a Tatabánya-Centrum csomópontnál leterelik a pályáról, visszatérni Tatabánya-óvárosnál lehet. A torlódás már most több km-es. A korlátozás a délelőtti órákig is eltarthat - közölte az útinform.