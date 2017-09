A szökött rab bújtatói állítólag nem tudták, hogy őt keresik

Z. Krisztiánt nem szállították még vissza Sopronkőhidára, jelenleg is a győri börtönben várja, hogy kihallgassák. Ő az a rab, akit nyolc nap bujkálás után fogtak el Győrszentivánon.Az eredeti tervek szerint már tegnap megtörtént volna a kihallgatása, ami a szökés legfontosabb részleteit is tisztázhatja – mindenekelőtt azt, hogy a bilincstől hogyan tudott megszabadulni. Erre azonban péntekig várni kell, mert ismét elnapolták. Új részletekkel azért tudunk szolgálni.A rendőrség tájékoztatása szerint lakossági bejelentés alapján találták meg a Győrszentivánon bujkáló Z. Krisztiánt. Ez a bejelentés – úgy tudjuk – nagyon is célzott volt, a köznyelv úgy fogalmaz ilyen esetekben, hogy az illetőt „feldobták".

Z. Krisztiánt az akció során, illetve azt követően a börtönben sem érte atrocitás, nem vettek revansot rajta az üldözői. Az akció során sem kellett különösebb erőszakot alkalmazni vele szemben, Z. ugyanis, amikor szembesült azzal, hogy lebukott, követte a rendőri utasításokat.Hogy életszerű vagy sem ez a verzió, péntekre szintén kiderül, de úgy tudjuk, a bújtatásban érintett család állítólag nem tudta a valós okot, amiért Z. néhány napra bebocsátást kért náluk. Ismerték természetesen Z. Krisztiánt, de nem tudták, hogy a rendőrség őt üldözi, ő a szökött fegyenc.Mivel Győrben napokig a fogolyszökés szolgáltatta a témát a közértben, a kocsmákban és a hivatalokban...Szinte mindenhol erről beszéltek, ráadásul a Z. családnévvel is sűrűn lehet találkozni Győrszentivánon, nehezen képzelhető el, hogy senkinek nem volt gyanús az sem, hogy a „vendég" egy pillanatra sem teszi ki a lábát a házból. De ahogy írtuk is: a mai kihallgatás és a nyomozás nyilván erre is kitér.A rendőrségtől mindenesetre már tegnap megkérdeztük, hogy indult/indul-e nyomozás azon személyek ellen, akiknek a házában megtalálták a szökésért körözött Z. Krisztiánt. Illetve ha indul, mi a (megalapozott) gyanú velük szemben? Válaszuk rövid volt: „A Győri Rendőrkapitányság nyomozást folytat Z. Krisztián ellen fogolyszökés bűntett megalapozott gyanúja miatt. A folyamatban lévő büntetőeljárásról bővebb tájékoztatást – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem áll módunkban adni."Az valóban tény, hogy még a szomszédok sem vettek észre semmi különös mozgást, ismeretlen alakot azon a helyen, ahol a szökött rab napokig bujkált. Z. Krisztián mindent megtett, hogy ne bukjon le, de jött az a bizonyos telefon...Z. ezzel az akcióval akár újabb három év börtönbüntetést helyezett magának kilátásba, szökésért ugyanis három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Ha korábbi büntetéséből lett volna felfüggesztett büntetése is, akkor az is hozzáadódott volna az egyébként is súlyos börtönévekhez. De felfüggesztettje nem volt.