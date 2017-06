A győri Tescónál ismét káoszt hozott az ünnepek előtti szombat

Ahogy az ünnepek környékén szokásos, ma (szombat) is megtelt a győri nagy Tesco parkolója. A kihajtás okozott gondot. Akár egy órát is vesztegelhettek ott autók.A tumultus oka az, hogy a többség a 83-as főútra Ménfőcsanak felé akar kikanyarodni. Az odavezető egy sáv viszont megtelik a parkoló és a főút között. Így még azok sem tudják elhagyni a parkolót, akik a város felé szeretnének menni, noha az ő két sávjuk szabad. Valószínű, a megoldás az lenne, ha Csanak felé lenne két sáv, a város felé pedig egy. Gondolom ez kocsiszámlálással alá lehet támasztani. Érdemes lesz megkérdezni az illetékeseket is, terveznek-e valami megoldást. Már csak azért is, mert aki nem bírta a gyűrődést a sor végén, keresett megoldást. Már amennyire megoldásnak lehet nevezni, hogy feldobattak a járdásra a buszmegállónál és a Decathlon felé vezető gyalogúton távoztak.A sportáruháznál aztán szembesülhettek vele, hogy újabb járdaszegélyeket kellet megugraniuk, fel és le. Koppantak is a kipufogók. Valami európai megoldás kellene.