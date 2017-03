40 millió forintból segíthet a győri Esély Kft.

A szakmai nyitórendezvényt kedden délelőtt tartották a Kft székhelyén, ahol a várost Radnóti Ákos alpolgármester képviselte. Az alpolgármester köszöntőjében kiemelte, bár a város éves szinten 62 millió Ft-al támogatja a 171 főt foglalkoztató szervezetet, ilyen nagy ívű program lebonyolítására nem áll rendelkezésre forrás. Ezért nagy dolog az elnyert 40 milliós támogatás.



Dicséretre méltó, hogy a szervezet a kötelező feladatain felül munkavállalói érdekében többlet feladatot vállal. Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a pályázati feltételek - az erős túljelentkezés miatt is - igencsak nehezek voltak. 1.100 pályázatból csak 155 nyert. Eredményes pályázathoz a kiírás szerinti pontrendszerben 95%-os teljesítés szükségeltetett.



Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft-nél megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, de feladata a képzések segítése, valamint a munkaerőpiacra történő visszatérés segítése is. Az érintett családoknak az élet minden területén szüksége van segítségre. A most elnyert pályázati forrás lehetővé teszi, hogy a munkavállalók családtagjait is bevonhassák a programokba. Az igazgatóasszony hangsúlyozta: "egy fogyatékos ember mellett van egy család és a család helyzete nem egyszerű".



Az elnyert pénzösszeg nem finanszírozza az apparátus bővítését, így a forrás teljes egészében a tervezett programokra fordítható. Elhangzott, hogy - általánosságban - a család társadalmi szerepe hosszú időn keresztül gyengült. A megváltozott munkaképességűek vagy fogyatékkal élők családjában viszont fokozott szükség van a család egységére, összetartására. Szükség van a szeretet mellett az anyagi biztonságra is.



A pályázatban megvalósuló programok három fő csoportba sorolhatók: A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés; a családi közösségépítő programok szélesebb körben történő terjesztése, egészségnapok, családi napok, adventi programok, főzőversenyek és például kulturális programok szervezése; és a sajátos, vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal, különböző workshop-ok megvalósításával.



A mindennapokra vonatkozóan a szakemberek úgy gondolják, hogy a család, a gyermeknevelés és a munka összeegyeztethető - fogyatékkal élők esetében is. Általában arra sincs szükség, hogy egy jól kvalifikált felnőtt feladja a karrierjét azért, mert fogyatékos gyermeke születik. Ilyen helyzetben lévő családoknak is mankót szeretnének nyújtani.



A segítség egyik fontos része, a szociális intézményekkel és a civil szervezetekkel való emelt szintű kapcsolat. Az igazgató asszony legfontosabb partnerként a Család- és Gyermekjóléti központot említette, mely költségvetési intézményként leginkább a családokra fókuszál, azok problémáival foglalkozik. Ugyanakkor számos más szervezetet is felsorolt: Segítőház Alapítvány, EESZI, Szt. Cirill és Method Alapítvány, Mozgáskorlátozottak, Vakok és Gyengénlátók, Értelmi Sérültek és Szervezők, valamint a Siketek és Nagyothallók Megyei Szervezetei, Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



A projekt 24 hónapja alatt - szakemberek bevonásával - 60 program valósul meg, melybe 300 család bevonását tervezik. Lesznek például tanácsadások, foglalkozások, workshop-ok, képzések, valamint kulturális és sport programok is.