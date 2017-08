Tesco sztrájk - Elhalasztották a sorsdöntő tárgyalást

A bér csak egy a követelések között, a munkatársi létszám 15 százalékos növelését szintén alapkérdésnek tekintik a szakszervezetek.

Fotó: archív

Mivel most már két szakszervezet is sztrájkbizottságot alakított, s mindkettővel tárgyalóasztalhoz kell ülnie a Tesco vezetésének, ezért a sorsdöntőnek titulált bértárgyalást tegnapról jövő hét szerdára tették át. Akkor ott lesz minden fél. Az új fejleményről Potyondi Antal, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Győr-Moson-Sopron megyei titkára tájékoztatta lapunkat.A tét továbbra is ugyanaz: ha nem sikerül megegyezni az érdekképviseleti szervezetekkel, akkor elvileg az országos hálózat 200 Tesco-egységénél és a központban mintegy 16.500 munkavállaló szüntetheti be a munkát.Tegnapig úgy lehetett tudni, hogy ha csütörtökön nincs bérmegállapodás, akár már pénteken megkezdődhet a munkabeszüntetés. A mostani állást tekintve ebből annyi továbbra is leszűrhető, hogy gyorsan fogreagálni a szakszervezet akkor is, ha a jövő héten nem sikerül kicsikarni a Tesco vezetéséből a követeléseik teljesítését. Egyes sajtóhírek szerint az a legvalószínűbb, hogy szeptember elején valamelyik hétvégén találnának zárt ajtókat a vásárlók. Ha lesz egyáltalán sztrájk.

Bolti szünet 200 üzlet



Ha nem sikerül megegyezni az érdekképviseleti szervezetekkel, akkor elvileg mintegy 16.500 munkavállaló szüntetheti be a munkát.

A huszonöt százalékos béremelés mellett a tizenöt százalékos létszámnövekedés alapfeltétel a szakszervezet részéről, mint ahogy azt is elvárják, hogy a szintek közötti bérkülönbségek egyértelműek legyenek, s az évek után járó hűségbónuszt is alkalmazzák a Tescónál.Potyondi Antalt kérdeztük arról is, hogy valós fenyegetettség lehet-e az ötszáz fős elbocsátás, amelyről hallani lehetett az elmúlt napokban. Azt felelte, hogy hivatalosan ilyen szándékról nem tudnak, ezt nem erősítette meg nekik senki, de mendemondák szintjén valóban beszélnek erről az irodai munkatársak.