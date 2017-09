Idén és jövőre is a GDP 3 százaléka alatt marad az államháztartási hiány

A GDP-arányos államadósság évi 0,5-1 százalékponttal csökken a 2016. évi 74,1 százalékról 73 százalékra év végére.



A GKI 2017-re éves átlagban 2,5 százalékos inflációt vár, amely jövőre 3 százalékra gyorsulhat.



Megerősítették azt is: a beruházások második negyedévben is folytatódó látványos bővülése nyomán 3,5 százalékról 3,8 százalékra emelte a gazdaságkutató idei GDP-prognózisát, és 2018-ra is hasonló ütemű növekedést vár.