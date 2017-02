A Vodafone bepereli a Telekomot, a Telekom pedig a Vodafone-t

A Vodafone polgári peres eljárást is indít a Magyar Telekom és a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) ellen a Budai Központi Kerületi Bíróságon, mivel álláspontja szerint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntésének hiányában az állami mobilszolgáltatási tenderben a KEF eljárása nem zárult le jogerősen, így érvénytelennek tekintik a Telekom és a KEF között megkötött szerződést. A Magyar Telekom szintén pert indít a Vodafone ellen.



Az államnak 2014 eleje óta szolgáltat a Vodafone Magyarország, a cég szerint ők tették a "Mobil szolgáltatások beszerzése 2016" közbeszerzési eljáráson a legjobb ajánlatot. A KEF kizárta a céget az eljárásból arra hivatkozva, hogy a Vodafone túl alacsony összegű ajánlatot tett és kétséges, hogy teljesíteni tudja-e a vállalását - tájékoztatott a Vodafone.



A KEF kizáró döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) jóváhagyta, ezután fordult a társaság az illetékes Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, és kérte, hogy a bíróság a saját döntéséig függessze fel a KDB döntésének végrehajtását.



A Vodafone pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a bíróság február 9-én felfüggesztette a KDB határozatának végrehajtását.



A Vodafone álláspontja szerint mindez azt jelenti, hogy érvénytelen a Telekom és a KEF által február 6-án aláírt szerződés, amely alapján a Telekom nyújthat mobilszolgáltatást az állami intézmények számára a következő mintegy 3 évben.



Király István, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese az MTI-hez eljuttatott közleményben hangsúlyozta: "a Telekom nem köthet további szerződéseket az állami vállalatokkal és ha mégis kötne ilyet, akkor az érvénytelen lenne, hiszen jelenleg a Vodafone az állami intézmények szolgáltatója a hatályos szerződések szerint".



A Telekom az MTI-vel azt közölte, hogy "a Vodafone február 10-i sajtóközleménye rosszhiszemű és valótlan állításokat tartalmaz", ezért a Telekom pert indít a Vodafone ellen.



A KEF és a Telekom között "egy jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként" jött létre a február 6-án aláírt szerződés, amelyet "a felek valamennyi irányadó jogszabály betűjét és szellemét maradéktalanul betartva kötötték meg. A szerződés jogszerű és érvényes" - szögezte le a Telekom.



A Telekom álláspontja szerint a szerződést utólag nem teszi érvénytelenné a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntése, és szerintük valótlan a Vodafone azon állítása is, hogy a Telekom ne köthetne további szerződéseket az állami vállalatokkal.



Az MTI megkereste a közbeszerzési döntőbizottságot is, amely későbbre ígért tájékoztatást.