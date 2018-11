Óvatosan az energiaitalokkal! - Erre figyelmeztetnek a szívgyógyászok

A 12-19 éves kamaszok hozzávetőlegesen 31 százaléka fogyaszt napi rendszerességgel energiaitalt. Az Egyesült Államokban olyan alternatívája is van az energiaitaloknak, ami rágógumi vagy inhaláló formában élénkít. Ezeknek a termékeknek a magas koffeintartalma komoly károsodást okozhat – állítják a tanulmányban.

Energiaitalok növelhetik a hirtelen halál kockázatát. Legfrissebb spanyol kutatások szerint a fiatalok szív- és érrendszeri haláleseteinek jelentős részét az energiaitalok okozzák. A nagy mennyiségű cukor és koffein súlyosbíthatja a rejtett szívbetegségeket, és aritmiát is előidézhet. A közleményre a Magyar Kardiológusok Társasága is reagált, ők arra figyelmeztetnek, hogy semmiképpen se a pihenést, az alvást pótoljuk vele, és figyeljünk szervezetünk jelzéseire, vegyük komolyan őket. - írja a közlemény.Sokaknak napi, sőt, napi többszöri rutin, hogy energiaitallal rázzák fel magukat. Egy friss tanulmány szerint viszont ezek az italok a hirtelen halál súlyos kockázatával járnak. A Madridban végzett, Dr. Fabian Sanchis-Gomar vezette nemzetközi kutatás arra az eredményre jutott, hogy ezek az energiaitalok állnak sok esetben az egészséges fiatal felnőttek hirtelen szívhalálának a hátterében, súlyosbíthatják ugyanis a rejtett szívbetegségeket.A nagy cukor- és koffeintartalmuk miatt veszélyes ritmuszavarok alakulhatnak ki azoknál, akik rendszeresen fogyasztják ezeket, vagy érzékenyek rájuk.Az összetevők között a guarana koffeintartalma legalább akkora, vagy még magasabb, mint a kávénak, továbbá jelentős mennyiségű ginzenget és a taurint tartalmaz. Ezek pedig nagy mennyiségben veszélyesek lehetnek.Az Egyesült Államokban 2007-ben az 5448 koffein túladagolásos eset 46 százaléka 19 év alattiakkal történt. Magyarországon statisztikák nincsenek, de a szokásokat látva hasonló helyzettel állhatunk mi is szemben. A Canadian Journal of Cardiology című folyóiratban publikált tanulmányban Dr. Sanchis-Gomar arra hívja fel az orvosok figyelmét, hogy az energiaitalok veszélyeire való figyelmeztetés rendkívül fontos. A Magyar Kardiológusok Társasága a közleményre reagálva elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy

Sokan azt gondolják, hogy bedobnak egy energiaitalt és minden helyrerázódik. Ha fáradtak, erőre kapnak, tovább tudnak ébren maradni, ha az agyuk nehezen pörög, majd felgyorsul. Mindez rövid távon kétségtelenül igaz, később azonban negatív hatása van, ha túlzásba visszük. Nekem is volt olyan betegem, aki megitta éhgyomorra a reggeli kávéját, majd délelőtt az energiaitalt, se nem evett, se nem ivott mást, majd olyan szívdobogása lett, hogy órákat feküdt az osztályunkon. Különösen fontos, hogy a szívritmuszavarokkal küzdők, szívbetegek felejtsék el az energiaitalokat, de azok is, akiknek a szervezete érzékenyen reagál rá.

És mik a Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai tanácsai?

Napi egy doboz (250 ml) energiaital a legtöbb egészséges kamasz számára biztonságos.

Sportolás előtt vagy közben kerülni kell az energiaital-fogyasztást.

Azoknak a kamaszoknak, akiknek klinikailag igazolt betegségük van, konzultálniuk kell a kezelőorvosukkal energiaital-fogyasztás előtt.

A túlzott energiaital-fogyasztás alkohollal vagy droggal, esetleg mindkettővel kombinálva súlyos hatású lehet, akár halált is okozhat.

—figyelmeztet dr. Vértes András, az MKT Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportjának vezetője.