Beszélő vércukorszintmérőt fejlesztett egy magyar cég

Egy magyar fejlesztésű, a beteget szóban is tájékoztató vércukormérő segíti a látássérült diabéteszes betegeket - közölte a készüléket gyártó magyar vállalkozás kedden az MTI-vel.



A most bemutatott készülék a több mint 32 ezer vak vagy súlyosan látássérült cukorbetegnek jelenthet segítséget - írták.



Az 50 évesnél idősebb magyar lakosság körében a cukorbetegség az egyik leggyakoribb oka a vakságnak. A több mint 800 ezer ismert hazai cukorbeteg közül több mint 32 ezer vak vagy súlyos látássérült, és számuk évente több mint ezerrel nő - idézi a közlemény Németh Jánost, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának egyetemi tanárát. A cukorbetegek között huszonötször több a vak, mint az átlagnépesség esetében - tette hozzá a professzor.



A diabéteszes retinopátia a cukorbetegség egyik legsúlyosabb szövődménye, kóros elváltozások alakulnak ki a látóhártya kisereiben, ami látáskárosodáshoz és vaksághoz vezethet. Alapvetően szükséges volna évenként a szemfenéki szűrővizsgálat, hogy megfelelő időben el lehessen végezni azokat a kezeléseket, amelyek 95 százalékban kivédik a diabétesz miatti vakságot. Országos felméréseik szerint azonban a cukorbetegek csak kevesebb mint fele volt szemfenékvizsgálaton az utóbbi egy évben, harmaduk pedig még sohasem vett részt ilyen szűrésen - hangsúlyozta.



Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta: a vércukorméréshez és a készülék által kijelzett szám leolvasásához egy látássérültnek segítségre van szüksége. A Dcont MONDA nevű készülék azonban azzal, hogy elmondja az utasításokat és felolvassa a mérési eredményt, lehetővé teszi a vércukormérést önállóan is. A szövetség ezért kezdeményezte a készülék magasabb társadalombiztosítási támogatását - emelte ki.



Kempler Péter orvosprofesszor, a Magyar Diabetes Társaság elnöke arról beszélt, hogy kutatásaik szerint néhány év alatt 14 százalékkal nőtt a 2-es típusú cukorbetegséggel élők száma, akár már 1 millió érintett is lehet, a 60 évesnél idősebb magyar lakosság körében pedig a cukorbetegség előfordulási aránya 20 százalék körül van. Magyarországon a betegség szövődményeiből adódóan naponta tíz beteg lábát amputálják és hárman vakulnak meg. Hozzátette: a szövődmények egyik fő oka a rosszul beállított vércukorszint, ami megfelelő táplálkozással, rendszeres vércukorméréssel és testmozgással megelőzhető lenne.



A készüléket a 77 Elektronika Kft. fejlesztette és gyártja.